Дроновете атакуват: Удар по Орловската ТЕЦ и огромен руски химически завод, без ток в Ростов (ВИДЕО)

Войната на дронове между Русия и Украйна, която се развива всяка нощ, отново "даде резултати" - поражения има както в Украйна, така и в Русия.

За пореден път щети са нанесени на Орловската ТЕЦ. Губернаторът на областта Андрей Кличков призна в канала си в Телеграм, че "в резултат на вражеско нападение са нанесени щети на обществено-комунално съоръжение в град Орел. По предварителна информация няма пострадали. Аварийни екипи извършват ремонтни дейности, които могат да доведат до краткосрочни прекъсвания на отоплението, електричеството и топлата вода в Советски район на град Орел. Служители на Министерството на извънредните ситуации и правоохранителните органи работят на мястото на инцидента. Ще предоставя допълнителна информация".

Информация за пожар и щети след атака с дронове има и за един от най-големите химически заводи-производители на амоняк в света "Толиатиазот" (ТОАЗ), в топ 10. В Телеграм местни жители казват, че пътят към завода е затворен с блокада. Има неофициални данни за поне 6 взрива.

По-рано тази нощ в руския град Ростов спря токът - явно заради въздушна атака, като има данни за липса на електричество в половината град. Според губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар, който публикува съобщение в Телеграм, причината за срива с електричеството е понесъл поражения високоволтов електропровод. Има поразени и други електропроводи, заради които е спрян токът и в по-малки населени места.

