Пак протест, Борисов подчинен на Пеевски и влиянието на Радев: Милен Любенов в Студио Actualno (ВИДЕО)

ПП-ДБ се опитват на тази протестна вълна да започнат предизборната кампания. Стои ли този модел на управление обаче все още - стои. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът доц. Милен Любенов, коментирайки призивите за утрешния протест от страна на опозицията.

Според Любенов трябва да има обществен натиск, тъй като мнозинството продължава да управлява. “Този натиск трябва да доведе до някакъв електорален резултат и покачване на избирателната активност. Това може сериозно да трансформира електоралната картина”, посочи Любенов.

В момента виждаме опит за прехвърляне на отговорността към ПП-ДБ, но това е изцяло игра на дребно. Този тип реторика няма да сполучи - очевидно е, че ако има някакъв вид турбуленции след 1 януари, ще се търси кой да е отговорен за това. Вероятно и част от предизборната кампания ще бъде фокусирана върху тема “Икономика”. Ако се играе на дребно по всички въпроси, опозицията няма да спечели от това. Тя трябва да си постави една цел и да я артикулира правилно към всичкото множество по площадите на страната, смята политологът. Той посочи, че опозицията трябва да се включи в позитивна в кампания - да се включат лица от протестите, но и авторитетни фигури в общността им, за да се разшири електоралната периферия.

Милен Любен счита, че ГЕРБ-СДС губят много гласове съгласно последните проучвания на социологическите агенции. Този електорален отлив ще продължи и в следващите месеци - има сериозен отлив в редовите членове и симпатизанти на партията, заради съюзяването с Пеевски. През цялото това време се виждаше, че Борисов е в подчинена поза. Тези избиратели на ГЕРБ започват да си задават въпроси и този отлив го виждаме, посочи още Любенов. По думите му основният въпрос е дали Румен Радев ще участва на изборите, защото това ще промени сериозно електоралната картина. Аз поне нямам отговор дали той ще се яви на тези избори - въпреки че има много сериозни очаквания, каза още политологът.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.