Японски политик отвори темата за ядрено оръжие

Япония трябва да притежава ядрени оръжия. Това заяви представител на кабинета на министър-председателката Санае Такаичи по време на неофициален разговор с репортери, предаде агенция Киодо. Това изказване се отклонява от дългогодишните принципи на Япония по отношение на неразпространението на ядрени оръжия и може да предизвика остра реакция както в страната, така и в чужбина.

ОЩЕ: Демонстрация на сила: Руски и китайски бомбардировачи разтревожиха Япония (ВИДЕО)

Опасна тема

"Смятам, че трябва да притежаваме ядрени оръжия", каза правителственият представител, който участва в изготвянето на политиката за сигурност на правителството, ръководено от Такаичи. Той същевременно отбеляза, че подобен ход е нереалистичен на този етап.

Такаичи е известна с твърдите си позиции по въпросите на сигурността и обмисля преразглеждане на принципите на Япония в областта на ядрените оръжия, утвърдени с оглед на факта, че Япония е единствената страна в света, поразявана от ядрени бомби.

По време на разговора с репортери правителственият представител бе запитан за възможността Япония да притежава ядрени оръжия. Признавайки разрушителния им характер, той заяви: "В крайна сметка можем да разчитаме единствено на себе си", но добави, че това "не е нещо, което може да се направи бързо".

ОЩЕ: Г-7 предупреждава Русия, че ще даде активите ѝ на Украйна, но Япония отказва да освободи десетки милиарди

По-рано правителствени източници съобщиха, че Такаичи обмисля преразглеждане на Трите не ядрени принципа, които забраняват притежаването, производството и допускането на ядрени оръжия на територията на Япония. Опитите за промяна на основната политика в тази област остават силно противоречиви в Япония, където значителна част от обществото цени пацифистката следвоенна конституция, отбелязва Киодо. Подобен ход би противоречал и на усилията на правителството за свят без ядрени оръжия – кауза, особено важна за оцелелите от атомните бомбардировки японци.