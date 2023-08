Русия евакуира моряци от атакувани с дронове кораби, които уж са непокътнати

Руските военни също разпространиха информация, че сред нападнатите е контейнеровозът Sparta-IV, който според Naval News и наблюдатели е превозвал оръжия от Сирия – нещо, за което се говореше още през юни, съобщава Бабель. Според източник на изданието, руски моряци от един от тези кораби искат евакуация на загиналите – твърдение, което тотално противоречи на руските информации за "успешно отблъскване" на атаката с дрон.

В евакуацията са участвали хеликоптери Ка-29, на които е било наредено да доставят телата на загиналите и ранените на територията на Черноморското висше военноморско училище в Севастопол. Това става ясно от прихванат разговор между екипажите на хеликоптера и бреговите авиационни служби на Руската федерация. В тях се предават текущите координати на местоположението на корабите и се уточнява броят на жертвите.

Genuinely interesting. This morning the Russian MoD claimed they destroyed 3 naval drones that tried to attack two of their Black Sea Fleet patrol ships (Sergey Kotov and Vasily Bykov). There were stories a container ship (Sparta-IV, reportedly carrying weapons coming from Syria)… pic.twitter.com/0fLXLfFRFM