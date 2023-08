Експлозии в окупираните Севастопол и Мариупол, въздушна тревога в Украйна (ВИДЕО)

Explosion and reportedly one arrival in Balaklava, Sevastopol pic.twitter.com/x8WUcIfYiw

Има съобщения и за взривове в Мариупол. Според руските окупационни власти е била свалена ракета, но на кадри в Twitter е ударен обект край пазара на улица "Курчатов" в града.

ATB market in Kurchatov Street, Mariupol. Unclear what has been hit/what happened. pic.twitter.com/gTHXtGoNGi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2023

Съобщава се и за удар по оръжейно депо. Той е извършен в района на Макеевка и Ясиновата.

Sounds like an ammunition site was hit in the area between Makiivka-Yasynuvata. https://t.co/59fOVFG7cv pic.twitter.com/6CP45m4PZh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2023

Същевременно е издадена въздушна тревога за обширни територии в Украйна. Сред тях е и областта около столицата Киев.

A massive air alert has been declared in Ukrainian regions, including Kyiv. This is the fourth air alert in #Ukraine in 24 hours. pic.twitter.com/P7ZknVeTvA — NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2023

Още новини от Украйна:

