Гиркин препредава: Корабът "Иван Хурс" е ударен от два дрона, сериозно повреден е

Тази информация вече са разпространява в руски телеграм канали, като един от разпространителите е Игор Гиркин (Игор Стрелков) – бивш силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция в Хага за свалянето на полет MH17 на доживотен затвор.

Според информацията, има загинали петима матроси и един офицер. Освен това – оценката е, че това ще отслаби позициите на Руския черноморски флот.

Конашенков сега какво ще каже, пита иронично Гиркин.

"Иван Хурс" е кораб, ангажиран в радиоелектронната борба и с основна задача да помага в електронното заглушаване като защита срещу удари с HIMARS, както и с ракети Storm Shadow.

ВИДЕО: Поне един дрон е ударил руския кораб "Иван Хурс"

Russian sources claim this is the Ivan Khurs, returning to Sevastopol Port. At least strange, as early this morning Igor Girkin shared information that the Ivan Khurs allegedly is being towed by the vessel 'COMMANDER' which still sits in the same location since yesterday. pic.twitter.com/0R4IJO5vhx