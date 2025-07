Русия гледа към превземане на Купянск и има три опции след това. САЩ и Китай се скараха за Украйна в ООН (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 25 юли САЩ призоваха Китай да спре да подкрепя войната на Русия в Украйна. Това се случи по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН и предизвика остра реакция от страна на Пекин, който обвини Вашингтон, че прехвърля вината и създава конфронтация. "Ако Китай искрено призовава за мир, той трябва да спре да подхранва агресията на Русия", заяви временно изпълняващата длъжността посланик на САЩ в ООН Дороти Шей по време на заседанието. Тя призова всички страни – като изрично посочи Китай – да спрат износа на стоки с двойна употреба за Руската федерация, които поддържат производството на оръжия в Москва и подхранват ракетните и безпилотните атаки срещу Украйна.

"Твърдението на Пекин, че е въвел строги контролни мерки върху износа на стоки с двойна употреба, се разпада предвид ежедневното откриване на компоненти, произведени в Китай, в дроновете, оръжията и превозните средства, които Русия използва срещу Украйна", заяви Шей, цитирана от Reuters.

Заместник-посланикът на Китай в ООН Ген Шуан отхвърли обвиненията, като настоя, че Пекин не е страна във войната и "строго контролира материалите с двойна употреба", включително износа на дронове. "Призоваваме САЩ да престанат да прехвърлят вината за украинския въпрос или да създават конфронтация, а вместо това да играят по-конструктивна роля в насърчаването на примирие и мирни преговори", добави той.

Снимка: Getty Images

Размяната на репликите дойде след скорошни съобщения, че китайски двигатели за дронове "Харпия" се доставят тайно в Русия, заобикаляйки западните санкции. Въпреки твърденията си за обратното, Китай остава един от най-близките икономически партньори на Русия по време на войната. Той е най-големият купувач на суров петрол от Москва и основен доставчик на стоки с двойна употреба, използвани в отбранителния сектор на Русия.

По-рано този месец вестник South China Morning Post съобщи, че китайският външен министър Уан И е казал на ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас, че Китай "не може да си позволи" Русия да загуби войната в Украйна - хонконгската медия се позова на анонимни източници, запознати с разговора. Украйна изрази тревога от сближаването на Пекин с Москва. Президентът Володимир Зеленски многократно предупреди за ролята на Китай в удължаването на войната и го обвини, че застава на страната на Кремъл. Очаква се диктаторът Владимир Путин да посети Китай през септември за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, където ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Повишение на военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 25 юли е имало 191 бойни сблъсъка, което е със 17 повече спрямо предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 78 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 56 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 14 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 6279 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 950 снаряда нагоре. Руската армия е използвала 4172 FPV дрона "камикадзе", което е с около 400 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 51 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 26 атаки на руснаците. На второ място по интензивност на боевете всъщност е Северското направление, като за първи път от доста време насам интензивността там е толкова висока - 32 отблъснати руски пехотни нападения. В Лиманското направление са се състояли 27 бойни сблъсъка. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за последните 24 часа, твърди украинският генщаб.

💥Footage of the Ukrainian reusable anti-shahed FPV drone in action



In the video, it destroys the Russian "Lancet" drone. pic.twitter.com/Te4TVeR0fg — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2025

В Покровското направление руските сили вероятно са превзели Новоикономично (североизточно от Покровск) и се трупат все повече данни, че провеждат ограничени саботажни и разузнавателни мисии в самия Покровск. Това е в рамките на продължаващите им усилия да обкръжат града. Пред украински медии на 24 юли президентът Володимир Зеленски обърна внимание на тези действия и заяви, че те са с пропагандни цели - по двама-трима или четирима-петима руски военни пробват да нахлуят в някоя част на града и да снимат видео, че са там. Той посочи, че и в Новопавловското направление ситуацията е подобна - да се покаже, че руснаците са в Днепропетровска област.

Руските пропагандисти дори се хвалят, че влезли в центъра на Покровск, и публикуваха карта. Украинските канали "Офицер+" на лейтенанта от ВСУ с позивна "Алекс" и на Станислав Бунятов - оператор на дронове от батальона "Айдар", се присмяха на тези фалшиви новини. "Гледам картата на Руската федерация при „завладяването“ на центъра на Покровск и не спирам да се учудвам колко глупав трябва да си, за да не разбереш елементарни неща: логистика, комуникации, резерви и т.н.", пише Бунятов. По думите му - ако руснаците не бъдат убити в случая, то ще умрат от глад, "защото никоя бригада няма да може да отвори 30–40 позиции в града за един ден и да осигури подкрепа в обкръжението".

От Новоикономично се появиха кадри с обстрел по къща, където са се намирали руски военни:

A building in Novoekonomichne, in the direction of Myrnohrad, was destroyed while housing a group of Russian forces. pic.twitter.com/XtuTFmX3j9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2025

Военният руски канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, твърди, че украинските сили поддържат позиции в близост до мина „Капитална“ - западно от Новоикономично и южно от мината. Друг Z-канал твърди, че руските сили са напреднали и по-далеч на североизток от Покровск, в близост до Никаноровка, Бойковка и Затишок, както и на юг от Покровск, в близост до Сухий Яр и Новоукраинка. Други руски военни блогъри твърдят, че руски пехотни части и саботажни и разузнавателни групи са настъпили в Покровск и околностите му, както и в покрайнините на Мирноград (източно от Покровск), а дори има непотвърдени хвалби, че няколко руски саботажни и разузнавателни групи временно са настъпили в центъра на Покровск. Все пак каналът "Операция Z", свързан с Кремъл, твърди, че съобщенията, че руски части са в Покровск, са преждевременни. Няма и признаци руските сили да поддържат трайни позиции в Покровск.

Украинските сили провеждат ограничени контраатаки в района, а допълнителни геолокализирани кадри, публикувани на 25 юли, показват, че те наскоро са превзели позиции на запад от Гродовка (източно от Покровск).

Center for Advanced Unmanned Technologies "Rubicon" hits Ukrainian dugouts near Hrodivka with Vandal drones@GeoConfirmed @UAControlMap

0:16📌48.260005, 37.350996

0:56+0:59📌48.261577, 37.351563



Ukrainian soldiers seem to have gained control of this trench system. pic.twitter.com/a593ghQmme — Audax (@AudaxonX) July 25, 2025

В района действа Пета моторизираната стрелкова бригада на руската армия, която изигра значителна роля в превземането на Курахово през декември 2024 г. и по-широкото руско настъпление в западната част на Донецка област през есента на миналата година. Тя бе прехвърлена в района източно от Покровск през януари и февруари 2025 г., отбелязва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW.

Руските сили наскоро настъпиха в Купянск и северозападната му част. Геолокализирани кадри, публикувани на 24 юли, показват, че те са нахлули в южната част на Голубовка, т.е. малко по на североизток от Купянск, но в непосредствена близост до основния град в направлението. Вероятно са превзели селището и са настъпили в северната част на Купянск, анализира ISW.

Допълнителни геолокализирани кадри, публикувани на 25 юли, показват, че руските сили наскоро са напреднали в югозападната част на Кондрашовка и югозападната част на Тищенковка (и двете северозападно от Купянск). Руски военни блогъри твърдят, че има дори напредък по-нататък в Купянск, югоизточно от Радковка (северно от Купянск) и североизточно от Пищане (югоизточно от Купянск).

Руските сили вероятно ще се възползват от напредъка си на северозапад от Купянск, за да подкрепят бъдещо обкръжаване на града и да затруднят способността на Украйна да снабдява позициите си там и да защитава западната част на Купянск занапред. Руският напредък в тази посока е в съответствие с дългосрочната оперативна цел на военното командване да обкръжи и в крайна сметка да превземе Купянск. Намерението може да е да се прекъсне магистралата H-26 Купянск-Шевченково, за да се затрудни украинската логистика и украинските изходни маршрути от Купянск. Руското военно командване може да прецени, че по-нататъшен напредък на запад от линията Велика Шапковка-Паламаровка-Хечволодивка би затруднило способността на Украйна да се оттегли в отбранителни позиции на запад от града по протежението на река Купянка в бъдеще.

Руското военно командване може да предприеме най-малко три курса на действие след бъдещо превземане на Купянск, гласи анализът на ISW. Все пак евентуално бъдещо превземане е малко вероятно в краткосрочен план, е оценката на института. Руските сили биха могли да продължат да настъпват на запад от Купянск, да преоценят приоритетите на настъплението си в посока Борова и Лиман или да преразпределят части от посока Купянск към по-приоритетни сектори - например посока Константиновка, Покровск или Новопавловка. Всяка от тези три опции вероятно ще изисква месеци наред снабдяване с персонал и оръжия, за да бъде изпълнена, въпреки че точният график за способността на Русия да постигне различни цели в случая зависи от нивото на военна помощ от САЩ и Запада, която Украйна продължава да получава. ISW продължава да оценява, че военната помощ от САЩ пристига на динамична, а не статична фронтова линия, характеризираща се с продължаващи руски офанзивни операции, насочени към постигане на бавни маневри и дългосрочните цели на Русия да завземе и подчини Украйна с военни средства.

Ето и трите опции пред руснаците, ако превземат Купянск:

Вариант 1: Руските сили могат да продължат да настъпват на запад от Купянск - към Шевченково, или на северозапад - към Велики Бурлук, за да подкрепят усилията за създаване на буферна зона в северната част на Харковска област, а също и да напреднат към град Харков.

Руските сили могат да продължат да настъпват на запад от Купянск - към Шевченково, или на северозапад - към Велики Бурлук, за да подкрепят усилията за създаване на буферна зона в северната част на Харковска област, а също и да напреднат към град Харков. Вариант 2: Руското военно командване може да преоцени приоритетите си и да се фокусира върху завземането на останалата част от източния ( левия ) бряг на река Оскил в посока Борова и Лиман.

Руското военно командване може да преоцени приоритетите си и да се фокусира върху завземането на останалата част от източния ( ) бряг на река Оскил в посока Борова и Лиман. Вариант 3: Руското военно командване може да преразпредели личния състав от посока Купянск към райони с по-висок приоритет - например Константиновка, Покровск или Новопавловка, за да улесни постигането на дългосрочната цел на Русия да завземе останалата част от Донецка област.

Войната на дронове между Украйна и Русия продължи поредна нощ. В нощта на 26 юли (от 20:00 часа на 25 юли) руснаците са атакували с 235 въздушни средства - 208 безпилотни летателни апарата и 27 ракети от различни типове. Става въпрос за 12 балистични ракети "Искандер-М"/KN-23, 8 крилати ракети "Искандер-К", 7 управляеми ракети Х-59/69, съобщиха украинските ВВС.

Основната посока на атаката беше Днепропетровска област. Според предварителни данни - към 09:30 часа системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили с електронно заглушаване 200 въздушни цели от общо 235. Става дума за 183 дрона и 17 ракети. "Удари от 10 ракети и 25 атакуващи безпилотни летателни апарата са регистрирани на 9 места, както и падането на отломки - на 8 места", гласи съобщението на ВВС на Украйна.

Два дрона, летящи към Москва, са били свалени, съобщи тази сутрин кметът на руската столица Сергей Собянин. Той посочи, че службите за спешна помощ работят на местата, където са паднали отломките. Междувременно стана ясно, че има шест жертви и най-малко 16 ранени при газовата експлозия в жилищна сграда в руския град Саратов, за която писахме вчера. Семействата на жертвите ще получат по 1 милион рубли от местните власти.