Руският град Суджа е непокътнат след превземането му от ВСУ (ВИДЕО)

Украински воин засне видео от централния площад на Суджа.

Кадрите показват, че градът е останал непокътнат, след като е преминал под контрола на ВСУ - в сравнение с украинските градове под руска окупация, пише Униан.

От заснетото се вижда, че хора изобщо няма. Украинските въоръжени сили контролират изцяло града.

В друго видео се вижда как украински войници се движат в бронирана кола по централната улица на Суджа, като по този начин потвърждават, че имат пълен контрол над града.

