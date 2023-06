С нов закон Путин ще вика още наборници, Украйна руши все повече руска техника (ВИДЕО)

Ръководителят на независимата руска правозащитна организация "Русия зад решетките" Олга Романова твърди, че руското министерство на отбраната (МО) вече е набрало около 15 000 затворници, които да служат в армията от 1 февруари 2023 г. Това е един от основните акценти в ежедневния доклад за Украйна на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Законопроектът позволява и на наборните войници да бъдат призовавани на договорна служба в армията. На руските губернатори също така е "препоръчано" да не публикуват некролози на загиналите войници, тъй като така журналистите могат да преброят загиналите.

Русия вероятно се стреми да използва ежегодния Международен военно-технически форум "Армия-2023", за да разшири своята отбранителна индустриална база. Руският министър на отбраната Сергей Шойгу заяви, че на форума ще се представят нови военни продукти и продукти. Възможно е руското МО да се опита да използва "Армия-2023" за закупуване на технологии или продукти с двойна употреба - в опит да избегне санкциите, уточняват анализаторите от ISW.

Няма особена промяна на фронтовата линия през изминалото денонощие. На 20 юни украинските сили проведоха контраофанзивни операции в поне два сектора. Украинският генерален щаб съобщи, че военните са продължили настъпателните операции на административната граница между Запорожка и Донецка област и в западната част на Запорожка област. Руското министерство на отбраната (МО) каза, че силите на Москва отблъснали четири украински нападения край Орехов (Запорожка област) и в западната част на Донецка област.

(КАРТА) По направлението през Велика Новоселка към Бердянск се появиха кадри от щурма на Макаривка от 35-а бригада на морската пехота. Селото наскоро беше освободено от украинските сили.

Footage from the assault on Makarivka by the 35th marine brigade. The village was recently liberated by the Ukrainian forces. pic.twitter.com/PNmjwZyaYc

Все още равнопол не е под контрола на украинските сили. Основно боевете в това направление се развиват край Урожайно и при Левадно.

Има данни за нова унищожена руска военна техника при Велика Новоселка.

(КАРТА) В направлението Орехов - Токмак руснаците са осъществили няколко опита за контраатака край наскоро освободеното село Пятихатко, но безуспешно. Между Пятихатко и Жеребянки са били унищожени редица танкове и бронирани машини на окупаторите. Има и видеокадри от 128-а планинска бригада на Украйна, която показва как е уцелен руски танк в Жеребянки. Друго превозно средство (прилича на BMP), подкрепящо танка, се оттегля.

Украинските сили основно атакуват към Жеребянки и в горската местност южно от Пятихатко.

Информацията в руския „Телеграм“ канал „Рибар“ пък гласи, че руските сили напуснали село Пятихатко и се оттеглили към предварително подготвени позиции на околните височини. Оттам обстрелвали масирано напредващите украинци.

(КАРТА) От южната дъга край Бахмут не идва кой знае каква информация в последно време, но изглежда, че битките по Донбаския канал продължават.

Руският пропагандист Семьон Пегов, поддържащ „Телеграм“ канала War Gonzo, пише, че в посока Бахмут украинските войски са провели щурмови операции в близост до Клещеевка и Ягодно, но без успех. Въоръжените сили на Русия се опитали да контраатакуват в района на Григоровка, а с подкрепата на артилерията - при Орехово-Васильовка, но и те без успех. Нанесли са множество удари в района.

(КАРТА) В посока към Кремена (Луганска област), където руснаците наскоро претърпяха ново фиаско, също няма особени промени. Руски източници твърдят, че е имало сблъсъци край Диброва и в Кременската гора. Според „Рибар“ при Кремена руски десантчици окупирали няколко опорни пункта на украинската армия в горското стопанство на Себерянский.

Украински източници посочват, че е имало отбита атака при Прилесне Хотел. Един от най-достоверните източници за войната в Украйна в Twitter – NOELREPORTS, смята, че руската офанзива в района е крайно преувеличена.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи в сутрешната си сводка, че руските окупатори съсредоточават основните си усилия по четири направления, по които се водят тежки сражения, а на някои места врагът се опитва да напредне. "Противникът продължава да съсредоточава основните си усилия в Лиманското, Бахмутското, Авдеевското и Маринското направление, продължават тежките сражения. През деня са проведени 40 бойни сблъсъка", подчертават от Генералния щаб.

Посочва се също така, че през деня авиацията на силите за отбрана е нанесла 9 удара по райони, където окупаторите са съсредоточили военни, и по три зенитно-ракетни комплекса. "Нашите защитници унищожиха и 4 разузнавателни безпилотни летателни апарата на противника", допълват от щаба. През нощта са били унищожени още 6 дрона, изстреляни към Украйна.

ОЩЕ: Взривове в Московска област: Дронове паднаха близо до военно поделение (СНИМКИ)

На свой ред, през деня подразделенията на ракетните войски и артилерията са поразили три пункта за управление, един район за съсредоточаване на личен състав и военна техника, 18 артилерийски подразделения на огневи позиции, едно средство за ПВО и още шест важни обекта на руснаците, посочват от Генералния щаб на украинската армия.

В бастиона на руската медийна пропаганда - ТАСС - се появи информация, че групировката на силите "Восток" е открила и унищожила разузнавателната група на Въоръжените сили на Украйна в посока Запорожие. Това каза ръководителят на пресцентъра на групировката Олег Чехов. "По посока на Запорожие беше отблъсната вражеска атака в района на Левадно. Унищожени са танкове, бойни машини на пехотата и жива сила. След като понесе загуби, врагът се опита да се прегрупира. Техника и бойци бяха поразени от ракетни системи за залпов огън "Град". Бяха спрени две атаки на Въоръжените сили на Украйна в района между населените места Новоданиловка, Роготино", заяви Чехов. Няма обаче потвърждение, нито геолокализирани кадри.

Междувременно Украйна успя да върне трима от 11-те украински военнопленници, които по-рано бяха прехвърлени от Руската православна църква в Унгария без съгласието на Киев, съобщи говорителят на външното министерство на украинската страна на 20 юни. "Украинските дипломати и други органи работят за връщането на останалите военнопленници", заяви Олег Николенко във Facebook, без да предоставя повече подробности.

Що се отнася до военната помощ за Украйна, Пентагонът направи преизчисление на разходите през 2022 и 2023 г. и установи, че е ги е надценил с 6,2 млрд. долара. Това означава, че САЩ могат да отделят тази сума за допълнителна военна помощ през настоящата финансова година.

The Pentagon did a recalculation of the cost for military aid to Ukraine in 2022&2023 and found out it overestimated the cost of the provided military aid by $6.2 billion. This means the US can allocate this amount for additional military aid this fiscal year. https://t.co/m7RnEzELX0 pic.twitter.com/VS5SXDeAtU