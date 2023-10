Само това би решило войната: Пропагандистката Симонян призова за ядрен взрив в Сибир (ВИДЕО)

По думите й използването на ядрено оръжие от Русия става все по-неизбежно и безалтернативно решение. Припомняме, че в Москва все по-често започнаха да споменават възможен ядрен взрив като единственото решение за войната им срещу Украйна, в която руската армия търпи неуспехи. Само преди дни друг от обкръжението на Путин предложи начин как САЩ да бъдат принудени да станат по-отстъпчиви: Близък до Путин: Да взривим ядрена бомба в Арктика и САЩ ще станат по-сговорчиви

Ето какво казва сега Симонян в ефира на руската държавна образователна програма "ЧТД":

"Не е нужно както искаше Жириновски да ударим Вашингтон или Тбилиси. Тбилиси се държи съвсем прилично или във всеки случай далеч по-прилично отколкото Ереван (Армения днес призна Международния наказателен съд и по тази причина Путин повече няма да може да я посети, без да бъде арестуван и предаден на Трибунала в Хага - бел.ред. ). Но и по Вашингтон няма да се наложи да ударим. Един умен човек ми разказа нещо, за което никога не съм предполагала - аз не разбирам от тези неща, не съм военен експерт. Та този човек, който е инженер по радиоелектроника, ми каза: "Знаеш ли, ние бяхме наясно още по съветско време, че ако се направи ядрен взрив на наша територия някъде в Сибир, на Земята няма да се случи нищо страшно от типа на ядрена зима, от която всички се страхуват, нито пък радиация, от която всички да умрат. Нищо такова няма да се случи. Но ще бъде изведена от строя цялата радиоелектроника - всички спътници, устройства, камерата, на която ме снимат, телефонът до мен... Ще се върнем някъде в 1993 г., когато според мен си живеехме чудесно."

Russian propagandist Simonyan threatens with a thermonuclear explosion "somewhere over Siberia" that would disable all electronic devices.



"I don't see any outcome other than something like this, whether I like it or not", shrugs the warmonger and war criminal.