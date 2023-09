Ние не умеем да живеем без война: Цялата руска история, обяснена от руснак (ВИДЕО)

Ето неговото кратко обяснение за цялата руска история:

"Цялата история на Русия се състои от три етапа - подготовка за война, самата война и възстановяването след война. След възстановяването какво правим? Правилно, готвим се за нова война.

Повярвайте, цялата ни история се състои само от това. Въпросът е само в продължителността на всеки етап.

Освен това ние не можем да позволим на съседите ни да живеят по-добре. Та ние сме империя! Ние сме длъжни да сме нааааай-готините в цялата околност! Който живее по-добре от нас ни е враг!

Кога, например, Америка не ни е била враг? Само когато Русия потъна в пълна нищета и трябваше за малко да ни позахранят. Е, тогава Америка за крааатичък период от време престана да ни бъде враг. А после пак ни стана враг! Защо? Защото там живеят по-добре от нас!"

"Какъв е проблемът с Украйна? Те се развиваха! През 2014 г. минималното възнаграждение в Украйна бе по-ниско отколкото в Русия - логично, там имаше война, проблеми. Но през 2017 г. минималната работна заплата в Украйна догони тази в Русия, а през 2020 г. я изпревари. Преди войната минималната заплата в Украйна бе по-ниска от тази в Русия, но пък цените там бяха с една четвърт по-ниски. Родителите на жена ми пътуваха от Шебекино (град в Русия - бел.ред.) в Харков на шопинг. Ама как можем да позволим подобно нещо?!

Така че какво ни пречи да живеем по-добре без война? Пречи ни това, че сме империя. Ние съществуваме само докато подтискаме другите. Това е суровата действителност. Нашият хляб е страданието на другите.

Ние подтискаме дори собствените си региони - просто сравнете как живеят в Москва и как, например, в Бурятия. Разликата е 200 години.

Русия ще бъде прекрасно място за живот едва когато се раздели на национални държави. Когато тя спре да се управлява от безумен цар в бункера. Но докато решенията се вземат от царя в Москва войните ще са постоянни. И проблемите също."

"We exist as long as we oppress others" - a Russian person explains how Russia works.



According to him, Russia's entire history consists of three recurring phases - preparation for war, war and reconstruction after the war. The empire cannot allow anyone to live better, so… pic.twitter.com/0e3w2Oan0W