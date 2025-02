Сибиха: Руската агресия започна от Крим и ще завърши там

Всичко започна с Крим и там ще завърши. Полуостровът ще бъде отново част от Украйна. Ние никога няма да се откажем от тази си цел. Това написа украинският външен министър Андрий Сибиха в социалната мрежа Х по случай Деня на съпротивата срещу окупацията на Крим, която украинците отбелязват на 26 февруари. Връщането на Крим към Украйна е ключов момент за сигурността и мира в Европа, категоричен е министърът.

"Днес е Денят на съпротивата срещу окупацията на Крим. В продължение на 11 години Русия превърна украинския полуостров във военна база и затвор: потискайки инакомислието, потискайки кримските татари, забранявайки Меджлиса, заличавайки украинската идентичност. Но съпротивата никога не е спирала", посочва Сибиха.

Today is the Day of Resistance to the occupation of Crimea.



For 11 years, Russia has turned the Ukrainian peninsula into a military base and prison: silencing dissent, oppressing Crimean Tatars, banning the Mejilis, erasing Ukrainian identity.



But the resistance never stopped. pic.twitter.com/QpINDv79F0