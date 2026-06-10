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Силно земетресение разтърси Русия

10 юни 2026, 15:38 часа 290 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Силно земетресение разтърси Русия

Земетресение с магнитуд 5,7 по Рихтер беше регистрирано на 33 километра от селището Олга в Приморски край в Русия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.

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По данните на сеизмологичния център епицентърът на подземния трус се е намирал на 244 километра североизток от град Находка с население от повече от 100 000 души и на 33 километра югоизток от селището Олга в Приморски край.

Огнището на земетресението се е намирало на дълбочина от 343 километра.

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Русия земетресение магнитуд
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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