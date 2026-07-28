Как Зеленски успя да впечатли Тръмп и да промени отношението му към Украйна

Доналд Тръмп, който повече от година от началото на президентския си мандат коментираше, че Украйна губи войната, е променил мнението си, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, разговаряли с американския лидер. Това се случва след няколко лични срещи между президентите, които бяха част от кампания на европейските лидери за подобряване на отношенията между Зеленски и Тръмп, отбелязва вестникът.

Зеленски ще се срещне с всички членове на Сената на САЩ

Оптимизъм

През последните седмици Тръмп изрази оптимизъм относно Украйна и Зеленски, според източници на WSJ. Те казват, че е впечатлен от устойчивостта на Зеленски, който тласка войната все по-дълбоко в руска територия. Тръмп започна да изразява възхищение от украинската индустрия за дронове, особено от способността ѝ да се защитава от същите дронове, с които САЩ се сблъскват във войната с Иран, отбелязват източници на WSJ.

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Друг източник обясни, че Тръмп харесва победителите, а Зеленски, според американския президент, все повече прилича на такъв. Тръмп, който първоначално вярваше, че руската армия ще победи Украйна, сега има по-неблагоприятно мнение за Владимир Путин, пише вестникът.

Влияние

Освен това, Тръмп е бил повлиян от среща с украинския боксьор Александър Усик в Белия дом на 13 юни. Усик казал на Тръмп, че украинците са бойци и победители, говорил за семейството си, което е било под обстрел в Киев, и му дал подписана боксова ръкавица, съобщиха източници. По време на срещата Тръмп попитал Усик какви са разликите между руснаци и украинци, а боксьорът посочил главата и сърцето си и казал, че има разлики, съобщиха източници на WSJ.

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На 29 юли 2026 г. Зеленски и Тръмп ще се срещнат във Вашингтон. Преди срещата с Тръмп, Зеленски обяви, че основните му приоритети в това пътуване са „противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка“. Украинският президент възнамерява да присъства и на погребението на сенатор Линдзи Греъм, един от авторите на законопроекта за „адските санкции“ срещу Русия.

Преди

Припомняме, че в началото на втория си президентски мандат Тръмп нарече Зеленски „диктатор без избори“ и заяви, че „няма карти“. Тръмп също така спря военната помощ за Украйна. Лична среща между Тръмп и Зеленски през февруари 2025 г. сякаш завърши с дипломатическа катастрофа. През юли двама видни членове на общността MAGA (Make America Great Again), Лора Лумър и Тим Пул, публично се отказаха от антиукраинската си позиция. Това може да показва промяна в настроенията сред поддръжниците на президента на САЩ, допълва телеграм-каналът "Агенство".

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