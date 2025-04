Стотици милиарди - скритата цел на пратеника на Путин в САЩ. Русия къта ракети за мащабни удари (ОБЗОР - ВИДЕО)

"За преговорите руснаците просто трябва да спрат да бъдат убийци. В момента те са просто демони". Така украинският президент Володимир Зеленски свърза бруталното нападение на руските сили по родния си град Кривой Рог с изявеното от диктатора Владимир Путин "желание" за примирие. След ракетната атака над оживен жилищен район в украинския град загинаха 9 деца, като общо жертвите са 18, а ранените - 61. Това не попречи на руската пропаганда отново да извърти нещата: Въпреки кадрите с ранени и загинали деца: Русия твърди, че е ударила команден център в Кривой рог (ВИДЕО).

В контекста на преговорите за примирие Зеленски заяви също, че САЩ готвят по-сурови санкции срещу Русия, докато тя продължава да иска война и да действа в тази посока. „Вярвам, че САЩ скоро ще засилят санкциите срещу Русия, защото тя отказва да прекрати войната“, бяха точните думи на украинския лидер. Вчера държавният секретар на Щатите Марко Рубио загатна за същото и заяви, че не може Вашингтон да продължава така завинаги - да чака Москва да покаже ангажираност за прекратяване на огъня: "Няма да продължаваме така вечно": Рубио разкри кога САЩ ще са наясно дали Русия е готова за мир.

Според Володимир Зеленски Украйна формира коалиция с Франция, Обединеното кралство и други страни за въздушна, наземна и небесна подкрепа. Вчера в Киев бяха ръководителите на генералните щабове на френската и британската страна на фона на договорените "сили за подсигуряване", които трябва да са гарант, че Путин няма да нарушава бъдещо примирие.

Руската цел: размразяване на 300 млрд. евро активи

Според украинския президент Кирил Дмитриев - изпълнителният директор на Руския инвестиционен фонд, който беше пратен от руския диктатор в САЩ, - е посетил не само Щатите, но и няколко други държави. Целта му е да отблокира замразените руски активи, смята Зеленски. От 2022 г. насам страните от Г-7 са замразили около 300 млрд. евро в активи на Руската централна банка, като по-голямата част - около 190 млрд. евро - се държат в белгийския депозитар на ценни книжа Euroclear. ЕС вече започна да използва приходите от замразените руски активи в подкрепа на Украйна. През януари страната получи 3 млрд. евро в рамките на Механизма за Украйна, финансиран чрез лихвите, получени от замразените резерви. Същото правят Великобритания и САЩ.

„Той не е бил само в САЩ - ние следим движенията на нашите противници“, каза Зеленски за Дмитриев по време на брифинг вчера, 4 април, цитиран от Kyiv Independent. Според Зеленски Москва оказва натиск върху чужди правителства да помогнат за освобождаването на средствата, като предлага сделки, включващи високотехнологични стоки - например самолетостроене. Украинският лидер също така отбеляза, че Русия активно се опитва да постигне отмяна на санкциите, но засега и Европа, и САЩ остават твърди в позицията си да продължат да ги налагат.

Сделката за минералите и възможно ли е Украйна да влезе в НАТО

САЩ и Украйна може да подпишат сделка за редкоземните метали още следващата седмица, заяви междувременно министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент по Fox News. Документът е готов и се разглежда от Киев. Очакват се пълни обсъждания и евентуално подписване, сподели той: Зеленски не планира да "кляка" на Тръмп за скандалното споразумение за минерали.

Интересен прочит на събитията в Украйна направи от затвора бившият военен министър на така наречената Донецка народна република - Игор Гиркин (Стрелков). Той твърди, че Кремъл се стреми да дестабилизира Украйна чрез избори, а не да замени Володимир Зеленски, защото "всеки лидер ще бъде враг на Русия". Гиркин се съмнява, че изборите ще се състоят скоро, и прогнозира, че войната ще се проточи тази година заради некомпетентното ръководство на Москва. Всичко това е в контекста на желанието и на Путин, и на Тръмп украинците да излязат да гласуват, защото мандатът на Зеленски е изтекъл - руска опорка, сочеща "нелегитимността" на украинския лидер, въпреки че в страната има военно положение и няма как да се проведат избори заради агресивната война на диктатора.

Същевременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че пътят на Украйна към Алианса е „необратим“, но членството не е обещано в мирно споразумение. Русия изключва всякаква възможност по-малката ѝ съседка да влезе в отбранителния съюз. САЩ също дадоха сигнал, че това няма как да се случи.

През 2025 г. НАТО ще предостави на Украйна помощ в размер на 21 млрд. долара, заяви Рюте и призова съюзниците да увеличат подкрепата си, за да укрепят позицията на Киев в преговорите.

Русия увеличава запасите си от ракети: нови данни

Русия продължава да използва ударни пакети, съставени предимно от дронове, на фона на съобщенията, че увеличава запасите си от ракети. Украинският военен анализатор Олександър Коваленко отбелязва в доклад от 2 април, че през март 2024 г. Руската федерация е използвала общо 83 ракети, което е най-малкият брой на месечна база от февруари 2022 г. насам. Коваленко оценява, че руските сили се фокусират върху единични, масирани ракетни удари, придружени от вълни от дронове - подход, който възпрепятства способността на Украйна да прехваща пристигащите ракети.

Анализ, направен от The Telegraph, установи, че броят на руските безпилотни удари срещу Украйна е нараснал с над 50% от февруари 2025 г. насам в сравнение с януари 2025 г., отчасти в резултат на усилията на Москва да си осигури отстъпки от Украйна по време на продължаващите преговори със Съединените щати.

Неуточнен служител на НАТО заяви на 3 април, че разузнавателните данни на Алианса сочат, че Русия произвежда значителен брой ракети на вътрешния пазар и закупува допълнителни количества от Северна Корея, за да увеличи ракетните си запаси в подготовка за бъдещи мащабни ракетни удари срещу Украйна. Тези оценки съответстват на наблюденията на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Аномалията в тенденцията на военната интензивност в Украйна е прекъсната. След като няколко дни подред руснаците първо засилваха темпото, а после го намаляваха в следващото денонощие, сега за втори пореден ден броят на сраженията на фронта спада спрямо предходния. На 4 април е имало 145 бойни сблъсъка - с 11 по-малко, а на 3 април бяха с 60 по-малко на дневна база. Използваните управляеми авиационни бомби от страна на руснаците за изминалото денонощие са 171 - със 22 по-малко спрямо предходното денонощие, като от тях 20 са пуснати на руска територия, т.е. в Курска област. С около 750 повече са изстреляните от силите на Путин снаряди по украинските позиции - общо 6353, повече са и използваните FPV дронове "камикадзе" - 2737 спрямо 2203 за предходното денонощие. Всичко това е отчетено от Генералния щаб на украинската армия в сводката му, публикувана сутринта на 5 април.

Най-интензивни боеве се водят в Покровското направление, където украинците твърдят, че са спрели 40 руски пехотни атаки, а в спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 6 нападения - също отблъснати. На второ място е Лиманското направление, където сраженията са били също толкова свирепи - 39 руски щурма. В посока Лиман руснаците опитват да развият последните си тактически успехи в сектора Макеевка-Терно, в направлението Иваница-Катериновка и Иваница-Зелена Долина - т.е. плацдарма на река Черни Жребец в района на Иваница. Припомнете си какво пише в последния си анализ бившият украински военен Константин Машовец: Най-близките до Тръмп бойкотират Путин, пратеникът на диктатора нацели слабото място на САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО).

В Торецкото направление е имало 20 руски атаки за денонощието, а в Курска област на Руската федерация - 18 нападения на силите на Путин, които според украинския генщаб са били отблъснати. Няма друг сектор от фронта с двуцифрен брой атаки за последните 24 часа.

На Краматорския фронт, където е имало само едно сражение - при Кудрюмовка, 5-а щурмова бригада на украинците е нанесла успешни удари по руснаците, като са унищожени един танк, транспорт и укрепления, а също така има ликвидирана пехота, става ясно от видеа, заснети от дроновете:

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" обръща внимание на случващото се в граничния на Курска област украински регион Суми, както и на Белгородска област на Русия, където украинците също водят сражения. Що се отнася до Суми, в района на Басовка се водят боеве, като руските въоръжени сили запазвали инициативата, въпреки че украинците непрекъснато предприемали контрадействия, посочва каналът. "В Курска област нашите войски напредват по посока на Олешня. Евакуират се цивилни граждани, включително непълнолетни, от Гуево и покрайнините на селището. Инженерните части продължават да разминират граничната зона на Суджа", пише той.

На този фон се появиха видеокадри и доклади, че украинските бойци са си върнали контрола над граничния пункт "Суджа" по време на контраатака. Това е ключов стратегически пункт в Курска област, който преди това е бил превзет от руските сили.

Володимир Зеленски, на свой ред, заяви, че обкръжение на Въоръжените сили на Украйна в Курска област няма. Украйна контролира ситуацията, задържайки 64 хил. руски войници, посочи той.

"В Белгородска област врагът продължава да се опитва да проникне пеша в Красноярския край. Украинските въоръжени сили направиха два опита за пробив на територията на Красноярския край. Едната щурмова група напредва в посока Демидовка, а другата - в посока Поповка", пише "Два майора". "В южните покрайнини на Демидовка бяха прочистени няколко мазета на къщи и стопански постройки, в които бяха открити трупове на военнослужещи от украинските въоръжени сили. Противникът продължава да прехвърля полеви артилерийски оръдия и реактивни системи за залпов огън в Краснополския район на Сумска област под обстрела на нашите войски", добавя каналът, без да посочва доказателства.

В Купянското направление има висока интензивност на военните действия по руските плацдарми на десния бряг на река Оскол, признават от канала. Там обаче имало щурм на руските въоръжени сили срещу Камянка, североизточно от Купянск.

Руснаците са превзели Александропол, твърди руското военно министерство, като същото отчита и украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант с позивна "Алекс". "Два майора" съобщава и за руски "успехи" на северозапад, в Тарасовка.

"В района на Кондрашовка, северно от Купянск, ситуацията се стабилизира", пише "Офицер+". "Врагът продължава да пълзи с по 1-3 тела през улеи към селото, за да ги натрупва, но в момента нямат никакъв успех, нашите безпилотни самолети работят перфектно по тях".

"На юг от Купянск ситуацията е по-стабилна, координираната работа по обезвреждането на бункерите продължава (...) момчетата успяха да си върнат контрола над няколко позиции", пише украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов. "Проблемът с безпилотните летателни апарати обаче остава актуален. За разлика от пехотата, операторите на дронове са по-постоянно звено, което непрекъснато се обучава и провежда ефективна работа срещу нашите сили", отчита той.

Бунятов твърди, че в Лиманското направление ситуацията се влошава. "Ямполовка вече е под пълния контрол на противника, подофицерите се опитват да пробият към Торско от север, напредват и в посока Колодяз (има се предвид североизточния фланг на град Лиман, бел. ред.). В гората е много трудно да се контролира придвижването на подофицерите, 1-2 тела влизат в тила, движат се хаотично, натрупват се в землянки. Трудно е, трябва да се работи за стабилизиране на фронта и методично да се избива противникът, както стана в Покровското направление, иначе гангрената ще се разпространи по-нататък", дава оценка той.

Война на дронове

Руското министерство на отбраната твърди, че през изминалата нощ дежурните системи за противовъздушна отбрана са унищожили и прехванали 49 украински дрона - 16 над Воронежка област, 14 над Белгородска област, по шест над Курска и Самарска област, три над Република Мордовия, по един над Брянска, Липецка, Орловска и Пензенска област.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта на 4 срещу 5 април са свалили 51 вражески дрона с ПВО и мобилни огневи групи, а други 31 са били обезвредени с електронно заглушаване. Руснаците са изстреляли общо 92 безпилотни машини, което означава, че 10 от тях са успели да „пробият“ през противовъздушната отбрана. Има щети в Сумска, Днепропетровска, Киевска и Житомирска област, твърдят украинските ВВС.