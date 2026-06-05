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Съд в Москва отхвърли иск срещу Пугачова, която нарече войната в Украйна "война"

05 юни 2026, 22:36 часа 270 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Съд в Москва отхвърли иск срещу Пугачова, която нарече войната в Украйна "война"

Пресненският районен съд в Москва напълно отхвърли иска на руския пропагандист Виталий Бородин срещу световноизвестната руска певица Алла Пугачова, съобщава руското опозиционно издание "Медуза". Искът беше заведен заради интервюто на Пугачова с журналистката Катерина Гордеева, което беше публикувано в YouTube през септември 2025 г. Бородин се обърна към съда, защото бил "възмутен" от осемсекунден отрязък, в който певицата нарича войната в Украйна "война" (а не специална военна операция) и казва: "Бородин, пригответе се! Информатори и доносници, пазете се!". Той поиска опровержение, 5 000 000 рубли обезщетение и премахване на видеото.

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Защитата на Пугачова настоя, че искът се основава на „Шзкривен писмен препис на изговорена реплика“Ш Бородин е комбинирал думи, разделени с паузи и интонация, в едно изречение. Лингвистични експерти потвърдиха, че думите "информатори и доносници" не са били адресирани директно до Бородин; използвана е само фразата "Бородин, приготви се". "Това е критична ценностна преценка, основана на многобройни случаи на негови обжалвания пред държавни органи, които самият Бородин е обсъждал публично многократно", обясниха адвокатите на Пугачова.

В съда Бородин заяви, че никога не е чувал да бъде наричан "информатор" или "доносник". В отговор защитата на Пугачова предостави 80 страници медийни публикации, в които е наричан така.

Бородин заяви в своя канал в Телеграм, че "заключенията на съда не съответстват на фактическите обстоятелства" и обеща да обжалва.

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Източник: "Медуза"

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Ивайло Ачев
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