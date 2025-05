Тръмп иска помощ за мир в Украйна от най-големия враг на САЩ: Публично доказа, че не се справя (ОБЗОР - ВИДЕО)

Мир в Украйна – това беше най-гръмкото външнополитическо предизборно обещание на американския президент Доналд Тръмп. Той тръбеше как ще постигне задачата за 24 часа, след като влезе за втори път официално в Белия дом стигна до заключението, че ще трябват 100 дни, а от известно време насам говори как САЩ ще се изтеглят и няма да продължат с опитите да има истински разговор за мир, ако не виждат желание от някоя измежду Русия и Украйна. А желание няма – от руския диктатор Владимир Путин, за когото дори финансовият министър на САЩ Скот Бесент се съгласи, че е военнопрестъпник. Но точно Бесент най-добре описа противоречието – Путин е военнопрестъпник, обаче трябвало да се преговаря и с него, вместо да се използват възможностите (например икономика – влияние чрез петрола) руският диктатор да бъде смирен така, както стана със СССР – Още: Украйна е предложила 30 км демилитаризирана зона. Пратеникът на Тръмп: "Путин е пречка".

Сега, в Белия дом, на изричен въпрос дали би потърсил помощ дори от Китай – държавата, която САЩ счита за свой противник номер едно за глобално господство, Тръмп отговори, че "е естествено" да се моли Пекин да помогне и да се стигне до мир в Украйна. И това при положение, че уж неутрален Китай ясно демонстрира с действията си, че застава зад Путин – китайският президент Си Дзинпин е най-видният гост за военния парад за 9 май в Москва, като подкрепи "устойчив мир" в Украйна, който да реши "първопричините" за войната.

Първопричините, според Путин, са вижданите от него "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и налаганата от него визия за "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии. Заради това руският диктатор иска "демилитаризация" и "денацификация" на Украйна. А след като погледна към Китай за помощ в Украйна, Тръмп пак повтори своите клишета каква кървава баня е войната в Украйна и че трябва да бъде спряна, без да показва за пореден път, че знае как и може да го направи

Trump suggested that he might ask China to assist in a peaceful resolution of the conflict in Ukraine. pic.twitter.com/9bH5UCeuaB — WarTranslated (@wartranslated) May 8, 2025

🇺🇸 Trump and his entourage once again deliver a set of vague and contradictory statements on Ukraine.



“I think we’re making good progress. The fighting is a little different than it was. I think if we weren’t involved, Russia might’ve just kept going… maybe to take it all. If… pic.twitter.com/zrz6qKySbl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2025

На директен въпрос и то от Fox News, мейнстрийм телевизията, която е с имидж на помагаща на републиканците в САЩ, какво ще правят САЩ – ще се оттеглят от мирния процес или е време да почнат да помагат ударно военно на Украйна, американският президент Джей Ди Ванс отговори: "Ще видим какво ще стане". И добави – администрацията на Тръмп знаела, че Путин щял да поиска много, защото смятал, че печели на бойното поле, но САЩ не искали Украйна да изпадне в колапс и да си остане суверенна държава. "Русия не може да очаква да получи земя, която дори още не е завладяла. Мисля, че е прогрес, че руснаците и украинците си говорят", продължи Ванс, който не се притеснявал, че Путин първоначално иска твърде много, обаче се притеснява, че Путин не иска да преговаря, търсейки справедлив мир. Според Ванс, сега САЩ довели Русия и Украйна "до кладенеца", но не могат да ги накарат да пият – администрацията на Тръмп още работела, но ако видела, че няма шанс двете страни "да пият от кладенеца", щяла да се оттегли

Asked on Fox News whether the U.S. should "run away or ramp up military aid to Ukraine," VP J.D. Vance responded: "We'll see what happens. Russia is asking a lot because they think they're winning. Ukraine wants a ceasefire, but it’s not going well. We want Ukraine to survive,… https://t.co/wHOCDsJCwK pic.twitter.com/Cw4zaeOCkP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2025

На този фон, популярният турски ежедневник "Хюриет" публикува материал, в който твърди, че Тръмп е потърсил помощ и от турския авторитарен президент Реджеп Ердоган, за да бъде постигнат мир в Украйна. Ердоган посочи след тричасов телефонен разговор с Тръмп, че е получил покана да посети САЩ и че е поканил и Тръмп да дойде в Турция, по време на визитата си в Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ в периода 13-16 май. "Хюриет" дословно пише, че при разговора Тръмп е помолил Ердоган за помощ за Украйна: "Тръмп каза: "Ще сложа край на тази война за 24 часа", но хвърли кърпата рано. Президентът Ердоган е лидер, който може да се срещне и с Путин, и със Зеленски".

❗️🇺🇸 Trump reportedly asked Erdoğan to mediate in Russia’s war against Ukraine — and Turkey agreed, per Hurriyet.



Trump also hinted he may turn to China for help. Is the U.S. stepping back from direct Ukraine diplomacy?https://t.co/ZR0NxuUqAF pic.twitter.com/sYkKpdpaUV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2025

А Юрий Ушаков, един от основните съветници на руския диктатор Владимир Путин, изрично коментира, че развитието на мирния процес в Украйна щяло да зависи от това какво ще се случи в тридневното примирие, едностранно обявено от Путин за 9 май, за да може спокойно да осигури сцена за пропагандата си чрез 9 май, Деня на победата. Междувременно, поредният руски висш чиновник, този път военният министър Андрей Белоусов, публикува есе за войната в Украйна, сравнявайки я с Втората световна война и то от гледна точка само на сблъсъка на СССР с Нацистка Германия. Основен акцент в есето според ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) – победата на Путинова Русия в Украйна била неизбежна. И още – че Русия била принудена да започне война, защото имало "всеобща русофобия" и Украйна била острието на "западния кръстоносен поход", който имал за цел да заличи Руската федерация. Още по-важно обаче – Белоусов не крие, а подчертава, че Русия прави широкомащабни военни реформи, за да се подготви за бъдеща война с НАТО. Есето на Белоусов съвпада и с поредната публикация на Дмитрий Медведев, този път в "Х" и на английски език, за да я види западната публика. В нея бившият руски президент и премиер настоява Запада да помни какво съкрушително поражение претърпяла Нацистка Германия, която подкрепяла Украйна. Ръководителят на нидерландското военно разузнаване вицеадмирал Петер Реезинк предупреди в интервю за Politico, че Русия се готви за военни действия в Прибалтика и произвежда повече боеприпаси, отколкото ѝ трябват за войната в Украйна

We are glad to see friends who are joining us in celebrating the 80th anniversary of the crushing defeat of Nazi Germany. This is something the European lapdogs helping today’s typhus-ridden neo-Nazi lice should remember. pic.twitter.com/CrSqQO5r6i — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 8, 2025

Иначе в Москва вече лъсна за пореден път на кого категорично не може да се разчита що се отнася до общата сигурност на Европа – сръбският президент Александър Вучич и словашкият премиер Роберт Фицо, който пристигна в Русия последен. Вучич заяви, че смята, че заради визитата си ще има последствия от страна на ЕС – Сърбия се бори да стане член, но последствията щели да са лично за него, а Сърбия щяла да продължи по пътя към ЕС. "Ще приема наказание и моля да няма наказание за Сърбия" - думи на сръбския президент, който явно иска да не бъде считан за символ на държавността на Сърбия, когато се налага да носи последствия за сериозни избори

🚩 Vučić asked to punish himself, but not to punish Serbia



The President of Serbia, who went ahead and showed up at the Moscow parade despite warnings from EU representatives, is clearly trying to sit on two chairs at once.



On one hand, he’s signaling loyalty to Putin; on the… pic.twitter.com/doc9K3CdNu — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2025

Slovak Prime Minister Fico, one of Europe's biggest traitors alongside Orban, has arrived in Moscow for May 9 Victory Day celebrations. He took alternative routes after several countries denied his plane passage through their airspace. pic.twitter.com/rcZp1myC9E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Въпреки декларираното от руския диктатор Владимир Путин примирие, украинският генщаб отчете цели 193 бойни сблъсъка на фронта за 8 май, Деня на Европа. Това е само с 3 по-малко на дневна база. Руснаците обаче чувствително са намалили бомбардировките с управляеми авиационни бомби (КАБ) – само 32 са хвърлени за последните 24 часа т.е. 125 по-малко на дневна база. 17 от хвърлените бомби обаче са в Курска област, на руска територия – там, където уж руската армия окончателно победи преди вече 2 седмици, ако някой вярва на Путин и подчинените му. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб от 4000 изстреляни снаряда т.е. с 2000 по-малко на дневна база. Използваните от руснаците FPV дронове-камикадзе са били почти 2700 т.е. само с 200 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново в Покровското направление е било най-горещо – 71 отбити руски пехотни атаки по украински данни. В съседното от юг Новопавловско направление са спрени 28 руски пехотни атаки, като там руската армия бавничко пълзи към Днепропетровска област и опитва да изравни целия фронт по южната дъга на Покровск. 27 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, още 19 са отбити в Курска област.

В Курска област има леки промени на позиции според геолокализирани кадри, представени в цитирания по-горе с активна връзка дневен обзор на ISW. Украинската армия е стигнала до позиции в югозападната част на Тьоткино, а руснаците са се приближили до границата между Курска и Сумска област при Олешня, имат вече позиции в централната част на село Локня, пак в граничния район:

Three Ukrainian soldiers hold a position as a Russian assault group attacks them. At that moment, air support in the form of drones arrived to support the Ukrainian soldiers. Russian attack was repelled. https://t.co/9dviAcYfm3 pic.twitter.com/1zh9Q2V4cB — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 7, 2025

В Покровското направление примирие няма, непрекъснати пехотни щурмове на руснаците, констатира украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

Heroic: near Pokrovsk in Donetsk region, just two Ukrainian soldiers from the Da Vinci Wolves — 108th Battalion — held their ground against a Russian assault group of five in a vehicle. With the help of drones, they stopped the Russians in its tracks. pic.twitter.com/QZSksfLz0t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2025

Today, in the sector of the 46th Airmobile Brigade, Russian forces attempted an assault with 14 units of motorized equipment and around 20 infantrymen. It’s clear that the so-called "ceasefire" only applies to long-range drones and missiles, as assaults continue and guided bombs… pic.twitter.com/zXrdBXvYaE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2025

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че руската армия успяла да заеме няколко важни позиции около село Ново, в най-северната част на Лиманското направление, по река Жребец. ISW добавя, че северозападно от Макеевка, в близост до Ново, има руски напредък.

(КАРТА) Според популярния с картите си на военните действия и видеокадри от кухнята на украинската армия телеграм канал Deep State, в Харковското направление Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са си върнали гористия пояс северно от Липци, наричан от руснаците "Берлин". Липци е втората, спомагателна точка на руската операция откъм Белгородска област в Харковска област – вече много месеци фронтът там е статичен, повечето боеве са по-на изток, в град Вовчанск.

Сателитни снимки показват резултатите от скорошна украинска операция с дронове срещу руското военно летище "Шайковка". Унищожено е техническо помещение за поддръжка на крилати ракети Х-22, избухнали са пожари в сектора за зареждане с гориво на самолетите, както и са пламнали резервоари-цистерни с гориво (САТЕЛИТНИ СНИМКИ).