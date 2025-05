Поголовно спиране на интернет и телефони: Москва чака Деня на победата (ОБЗОР - ВИДЕО)

Без интернет – какъвто и да е, без телефонни връзки – стационарни и мобилни, дори без SMS-и: това се очаква в руската столица Москва на 9 май, между 9:00 часа и 13:00 часа местно време. Тогава ще се проведе военният парад за 80 години от Деня на победата. Честването трябва да се превърне във венец на проектираната от руския диктатор Владимир Путин визия как трябва да изглежда животът – внушението на Кремъл за победата на Нацистка Германия отдавна е такова, че СССР го е направил сам. Освен всичко друго, Германия капитулира в 23:43 часа на 8 май местно време, но по московско време е 0:43 часа на 9 май – заради това Денят на Европа се чества днес, 8 май.

Какво точно ще се случи на 9 май, предстои да видим – много интересен аспект обаче е дали Русия този път ще може да се изключи от Интернет, както вече направи на няколко пъти учения и тестове и нещата с т.нар. "руски суверенен интернет" не се получиха особено добре. Засега е ясно – официални представители на местната власт в Чувашия, Татарстан, Воронежка и Тверска област предупредиха, че мобилният интернет може да бъде спрян: изявленията им в Телеграм са обобщени в библиографията на дневния анализ на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Също там е посочено и изказването на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че може да има ограничения за мобилния интернет поради „очевидни причини“. Освен всичко друго, ограничаването на интернет е и с цел да не излизат в социалните мрежи видеа и снимки как точно се справя руската ПВО с евентуална украинска атака точно на 9 май, който за Путин е от изключителна имиджова важност, коментират от ISW. По данни в руски медии, в над 30 руски града е имало трудности с интернет услугите на 7 май, когато Украйна безспирно атакуваше с дронове – Още: Русия пробва да се изключи от Интернет - резултатът е интересен

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Увеличение на интензивността на боевете в Украйна – с 25 бойни сблъсъка повече на дневна база за 7 май. Общо по официални украински данни е имало 196 бойни сблъсъка. Руската армия е хвърлила и 157 управляеми авиационни бомби (КАБ), с 30 по-малко на дневна база. В Курска област т.е. на руска територия са хвърлени 19 КАБ. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб от над 6000 снаряда т.е. с 400 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали и почти 2900 FPV дронове-камикадзе т.е. също с около 400 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-много руски пехотни атаки отново е имало в Покровското направление – 61 атаки са спрени там по украински данни. (КАРТА) Още 32 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление, където продължават руските мъки за пълно изравняване на фронта южно от Покровск и установяване на руски позиции на границата на Днепропетровска област. 24 руски руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, 11 в Харковското т.е. най-североизточната точка на боеве, главно в района на град Вовчанск, като има геолокализирани видеокадри на украински обстрел срещу руски войници в руините на т.нар. агрегатен (химически) завод. (КАРТА) Точно в тази част на фронта, в Купянското направление, което е между Харковското и Лиманското, украинският военен телеграм канал "Офицер+" коментира, че северно от Купянск има стабилизиране на фронта и руснаците не правят нищо съществено. 13 руски пехотни атаки са извършени в Торецкото направление и още 10 – в Краматорското направление, при Часов Яр – актуален експертно-военен поглед за перспективите и връзките между Лиманското направление и по-южните Краматорско и Торецко направления си припомнете в този материал: Русия използва химическо оръжие в Украйна: ЕС готви специални санкции (ОБЗОР – ВИДЕО)

В дневния си анализ ISW обсъжда геолокализирани кадри, показващи руска бомбардировка в южната част на Тьоткино – сигурен знак, че украинската армия има позиции там и още едно потвърждение, че Курска област не е изцяло под руски контрол.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, отчита превземане на Новооленовка в Торецкото направление. Това е едно от селата по-на юг от града – от известно време е ясно, че руснаците опитват да заобиколят по-укрепени украински позиции западно от Торецк с идеята да създадат условия за обкръжаване, след като не могат да пробият фронтално. Издигането на руското знаме в Новооленовка се потвърждава и от ISW.

Появиха се и първите документирани доказателства, потвърждаващи, че Русия използва срещу Украйна тежки севернокорейски реактивни системи за залпов изстрел M-1991 с обсег на поразяване 43-60 километра. Системата е дълга 5,2 метра, тежи около 300 - 400 килограма и използва предимно касетъчни боеприпаси. През 2024 година Северна Корея успешно тества управляема 240-мм артилерийска ракета за M1991 с разширен обсег до 80 километра.

