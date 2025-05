Путин е военнопрестъпник: Финансовият министър на САЩ го счита за такъв (ВИДЕО)

"Считате ли Владимир Путин за военнопрестъпник? Да" - въпрос и съответно отговор, даден от финансовия министър на САЩ Скот Бесент по време на изслушване в Конгреса. Бесент говори пред Комисията по финансовите въпроси на Камарата на представителите в Конгреса - годишен доклад, а въпросът му беше зададен от демократа-конгресмен Хуан Варгас.

The U.S. Secretary of the Treasury, when asked directly whether he considers Putin a war criminal, replied: "Yes".



Well, it's at least something. pic.twitter.com/ezvDSX0E0S