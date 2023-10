Украинските сили убиха един от бойните лидери на ДНР, символ на войната от 2014 г.

Според руските пропагандисти Можаев е бил убит на 18 октомври в запорожското направление в южната част на Украйна.

За Можаев в Русия се заговори за първи път по време на окупацията на Крим и част от Донбас през 2014 г., където той участва във военните действия. По-късно Можаев бяга в Русия, където е осъден на 5 години за притежание на марихуана. В окупираната част на Луганска област на Украйна срещу него бе образувано дело за изнасилване и убийство.

It is reported that Aleksandr "Babay" Mozhaev, a Russian militant who has been in service in the so-called "DPR" since 2015, was KIA on 18 October in the Zaporizhzhia direction. You may remember him if you've been following the developments in Ukraine since 2014.



He came to…