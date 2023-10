Украинските военни с нова технология - плащ невидимка (ВИДЕО)

„Разработката е компактна и лека - тежи до 2,5 кг. Има висока защита срещу дъжд и мокър сняг", пише той в канала си в Телеграм и във Фейсбук. Наметалото ще е особено полезно за снайперистите и бойците от специалните части, за да не бъдат засечени от термични камери и дронове с термокамери.

Наметалото, създадено от украинския клъстер Brave1, освен това не гори и предпазва от високи температури. То е преминало успешни тестове и вече се използва от военните на фронта.

Deputy Prime Minister of Ukraine Mykhailo Fedorov showed footage of a newly designed 'invisibility cloak' that Ukrainian snipers/SSO units can use to hide from thermal imagers and drones with thermal camera's. It only weighs 2.5kg and is protected against rain and high… pic.twitter.com/WDZUlXelc7