Прогноза за времето - 9 август 2025 г. (събота)

08 август 2025, 23:32 часа 446 прочитания 0 коментара
През нощта ще бъде ясно, в повечето райони и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в югоизточните райони умерен вятър от изток-североизток. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще се задържи почти без промяна, сочи прогнозата за времето

Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20°.

Топло по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
