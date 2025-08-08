Тръмп: Армения и Азербайджан воюваха 35 години, но сега са приятели, заслугата е на Уиткоф (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е домакин на мирна среща на върха в Белия дом между лидерите на Армения и Азербайджан, целяща да допринесе за слагането на точка на дългогодишния конфликт между двете държави и да отвори отново ключови транспортни коридори. Събитието същевременно дава възможност на Вашингтон да се възползва от намаляващото влияние на Русия в региона, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп заяви, че Армения и Азербайджан са воювали 35 години, но сега са приятели и ще останат такива. Той отдаде заслуга на Стив Уиткоф за ролята му, наричайки го „Хенри Кисинджър, който не изпуска информация.“ Тръмп обяви, че двете страни са обещали да прекратят враждебните актове, да отворят търговията и да уважават териториалната цялост на другата. Той също каза, че САЩ отменят ограниченията за отбранително сътрудничество с Азербайджан. Обръщайки се към Алиев и Пашинян, Тръмп каза, че те ще имат отлични отношения, а ако не, могат да му се обадят, за да реши всякакви проблеми. Тръмп добави, че скоро ще последват актуализации за войната между Украйна и Русия.

Двете страни от района на Южен Кавказ ще сключат споразумение, което ще създаде транзитен коридор, който ще бъде наречен "Пътят на Тръмп към световен мир и благоденствие" (Trump Route for International Peace and Prosperity), съобщи Белият дом. Коридорът ще свърже Азербайджан и автономния ексклав Нахичеван, които са отделени един от друг от 32-километрова ивица арменска територия. Това настояване на Баку беше непреодолим въпрос в предишни преговори.

"Пътната карта, която те ще договорят, ще създаде основа за изграждане на бъдеще в дух на сътрудничество, което ще бъде от полза и за двете страни, за техния общ южнокавказки регион, а и не само за него", каза говорителят на Белия дом Анна Кели днес. Тя добави, че новият транзитен коридор ще "осигури безпрепятствена свързаност между двете страни, при зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Армения и нейния народ".

Помолен да коментира дали смята, че установяването на траен мир между Армения и Азербайджан е възможно, Тръмп каза, че е "напълно убеден" в това. Той каза това при посрещането на азербайджанския президент Илхам Алиев и арменския премиер Никол Пашинян в Белия дом днес.

Мечтата на Тръмп за Нобелова награда

Сключването на днешното споразумение ще бъде поредното мирно или икономическо споразумение, договорено с посредничеството на САЩ тази година, а самият Тръмп не крие желанието си да бъде удостоен с Нобеловата награда за мир заради ролята си в умиротворяването на редица дългогодишни конфликти в различни точки от земното кълбо, отбелязва Асошиейтед прес.

Мирното споразумение между Демократична република Конго и Руанда спомогна за прекратяването на дългогодишния конфликт в Източно Конго. САЩ посредничиха и за постигането на примирие между Индия и Пакистан, след което Тръмп се намеси и при боевете между Камбоджа и Тайланд, като заплаши воюващите страни, че ще се оттегли от търговските договорености с тях, ако не сложат край на бойните действия помежду си. Засега усилията му за спиране на сраженията и в Газа и Украйна удрят на камък.

Сключването на споразумението между Армения и Азербайджан – и двете държави са бивши съветски републики – нанася геополитически удар на бившия им имперски господар Русия, отбелязва Асошиейтед прес. През целия 40-годишен конфликт между тях Москва играеше ролята на посредник, за да разшири влиянието си в стратегическия регион на Южен Кавказ, но то бързо отслабна, след като през февруари 2022 г. предприе пълномащабната инвазия в Украйна. Уреденото от Тръмп споразумение ще позволи на САЩ да укрепят позициите си в региона на фона на отстъплението на Русия, казаха високопоставени американски официални представители.

Правителството "Тръмп" започна да активно да си взаимодейства с Армения и Азербайджан по-рано тази година, когато ключовият дипломатически пратеник на Тръмп Стив Уиткоф се срещна с Алиев в Баку и започна да обсъжда това, което високопоставен представител на вашингтонската администрация нарече "презареждане" в регионалните отношения.

Преговорите за това кой ще строи Пътят на Тръмп – който ще включва жп трасе, тръбопроводи за нефт и газ и фиброоптични кабели – вероятно ще започнат идната седмица, а интерес към изграждането им са изразили най-малко девет компании, добави пред репортери високопоставеният представител, пожелал анонимност. По думите му арменците са тези, които са предложили коридорът да бъде наречен на името на американския лидер.