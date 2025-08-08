Изнасяме македонски, не сръбски свят: "Разказ" на македонски зам.-външен министър

Заместник-министърът на външните работи на Република Северна Македония (РСМ) Зоран Димитровски е коментирал твърденията за съществуването на "сръбски свят" в страната, присъстващи в доклада на Европейския парламент (ЕП) за страната. Той е изразил мнение, че няма сериозен аргумент за наличие на сръбско влияние и че напротив, Северна Македония "изнася македонски свят", съобщават изданията "Лидер" и "Експрес".

"Мисля, че формулировката за сръбски свят и някакъв вид сръбско влияние беше предложена по искане на няколко български евродепутати и (Томас) Вайц (бел. ред. - основният докладчик) я прие, с идеята да се балансира частта, където македонската идентичност и македонският език първоначално бяха споменати на четири места в доклада, и може би малко тромаво и тактически да се балансира всичко това. Иначе авторът на тази идея, че има сръбско влияние в Македония и че ние сме част или трябва да бъдем част от някакъв сръбски свят, е, условно казано, българският върховистки политически елит, който се опитва да наложи теза, че в Македония всичко, което не е българско, е сръбско. И това е идея още от времето на Санстефанска България", твърди Димитровски.

"По същество българският научен и политически елит не може да приеме никакъв македонски свят и никакъв македонизъм. Там се работи усилено върху български свят – официална София, както знаете, се опитва да намери и вербува етническо българско малцинство в Албания, в Косово. Това е автентичен български свят, какъвто искат да го направят. Тъй като Македония се отклонява от тази тяхна матрица, на Белград се приписва, че уж сме част от сръбския свят и ние оставаме в капан в тази сръбска матрица. Разбира се, това е напълно невярно, ако се погледнат другите елементи на това как се държи външната политика на Македония и на какво се основава. Не е ли вярно, че ако си част от някакъв сръбски свят, трябва да си част от външната политика на Вучич, външната политика на Сърбия? Но ние сме напълно против тази външна политика, която Сърбия води, поне що се отнася до ключовия въпрос на международната общност - отношението към войната в Украйна", разпалено казва Димитровски.

"Всякакви прояви на сръбски свят или албански свят в Македония или някакво друго влияние са може би само резултат от онези политически структури и онези държавни проекти някъде, които искат да имат влияние в Македония", добавя македонският зам.-външен министър.

