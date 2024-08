Украйна бере първи плодове от операция "Курск" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Неочакваната и явно доста дръзка украинска операция, при която части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нахлуха в Курска област, дава първи плодове. Дали това ще окаже по-сериозно влияние в по-дългосрочен аспект, предстои да видим.

(КАРТА) Първите впечатления от резултатите от операция "Курск" - за денонощието на 7 август е имало само 96 бойни сблъсъка в Украйна. Вече много седмици бойните сблъсъци бяха минимум над 120 и то само отвреме-навреме, обикновено превишаваха границата от 140-150. Показателно е, че на 6 август бойните сблъсъци бяха 136! Намалението е огромно и няма друго логично обяснение извън случващото се в Курска област: Русия обяви извънредно положение в Курска област

Разбира се, официални данни няма, но в руските военно-пропагандни телеграм канали усилено се дискутира какви руски подкрепления се изпращат в Курска област. Говори се за над 6000 души – 4000 от Белгородска област и части, които досега се намираха при град Вовчанск (Волчанск), както и 2200 души от Купянското направление и Кураховското направление (Угледар). Руски източник твърди, че руски военни, които според руското военно министерство успели да преминат река Жребец при Макеевка, в Луганска област, вече били изтеглени и тръгвали към Курска област – тази информация няма как да се потвърди към момента. Руският сепаратист Егор Гузенко, известен с позивната си Тринадесетия, публикува видеокадри, за които твърди, че са на бойци от ЧВК Вагнер и те отиват в Курска област. Има украински подигравки – дано не са ги докарали чак от Мали: Кървава смърт застигна десетки вагнеровци в Мали (ВИДЕО)

Russian channels sharing a video, hinting towards the deployment of PMC Wagner troops to the Kursk region which were previously stationed elsewhere in 'distant places'.



I guess it was not Mali

В руското телеграм пространство вече има панически твърдения, че украинците са напреднали вече над 25 километра, че контролират територия от над 300 квадратни километра. Такива изказвания със сигурност звучат прекалено невероятни – в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) цитира няколко от известните руски военно-пропагандни канали – че 45 квадратни километра и 11 села са в украински ръце. Известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че украинската армия контролира западната част на град Суджа (там се намира входната точка и газовата станция за транзит на руски газ през Украйна към Европа). Нещо повече - "Рибар" критикува руското издание "Известия", чието "военно лице" е Александър Сладков, защото публикуват репортажи как украинците не са в Суджа (в ерата на OSINT – анализ на данни от публични източници – и способността да мислим можем само да гадаем защо се прави такъв неумел антикризисен пиар). Украинският военен Станислав Осман, който поддържа телеграм канала "Говорят Снайпер", твърди, че руснаците бомбардирали свои войници с авиационни бомби в Суджа. А "Рибар" смята, че украинската армия иска да пробие до Малая Локна, в посока Лгов и предупреждава, че има украински резерви, които се готвят да влязат в бой.

На този фон, има достатъчно геолокализирани видеокадри, които показват, че украинската армия е успяла да напредне поне 10-12 километра навътре в Курска област. Долните кадри са от Зелени Шляхт (Зелен път) и Новоивановка:

russian Iskander Cluster Strike on a contingent of Ukrainian IMVs outside Novoivanovka, Kursk



12km from the Border



Location: ~51.339744, 35.076142 pic.twitter.com/IhvmughUX9 — PJ "giK" (@giK1893) August 7, 2024

"Вземайки предвид модерното инженерно оборудване, ВСУ ще се укрепят в превзетите населени места. Разбира се, твърде рано е да наричаме случващото се решаваща битка за руската гранична зона и повратна точка в Северния военен окръг, но мащабът на силите и средствата, дислоцирани до руските граници, показва, че този път е малко вероятно това да бъде като с Козинка (бел. ред. - последната преди тези събития украинска атака в Белгородска област: За седмица убихме 651 руски войници и пленихме 37: Пресконференция на руските доброволци (ВИДЕО) - очевидно украинското командване сериозно разчита на някакъв стратегически успех", заключва "Рибар".

Украинската армия наистина отряза важна вражеска линия в Курска област - пътят Рилск - Коренево - Суджа, поне на участъка Зелен път - Свердликово, констатира и украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец и се подиграва на началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов за "подлизурския му доклад" пред Путин. Машовец е категоричен, че руснаците са изненадани и още нямат пълна представа за мащаба на украинската операция. И добавя - за 2 дни ВСУ овладяха толкова територия в Русия, колкото на руската амрия ѝ трябваше да овладее в Харковска област за месец и половина, като даже контролираното от руснаците в Харковска област е по-малко. Украинският експерт е убеден, че Русия ще трябва да изтегли части от други направления на фронта в Украйна, не само от Харковска област, за да се справи. "Струва ми се, че в близко бъдеще ще имаме ново оперативно направление": Чеченски генерал "успокоява": Украинците няма да пленят Курската АЕЦ

Казаното от руския канал и от Машовец се подкрепя и от много видеа, на които се вижда доста голям брой пленени руски войници. От кадрите изглежда, че поне 40-50 руски войници са в украински плен – а украинският телеграм канал "Офицер+" говори за 300 пленени руски войници!

Украинският успех и подигравките към руснаците

Защо Украйна постигна такъв зашеметяващ успех? Руски телеграм канали дискутират, че ВСУ са използвали много добре системи за електронно заглушаване и това е сринало комуникациите на руската армия (ПРИМЕР). Освен това – има обяснения как всъщност по границата между Курска област и украинската област Суми били разположени руски военни части без бронирана техника и без тежко въоръжение, които съответно не са имали с какво да се противопоставят на настъпващите украински танкове и БТР-и. Британският вестник The Telegraph писа и, че руските военни блогъри вече се плашат, че и изтребители F-16 ще вземат участие в подкрепа на ВСУ в Курска област: Ефектът от F-16 в Украйна: Анализ на The Economist (ВИДЕО)

В украинските профили в социалните мрежи е пълно с подигравки заради Курска област. Знаково е ВИДЕО, публикувано от говорителя на украинското командване "Юг" Дмитро Плетенчук. То обаче буквално е едно от най-кротките – има такива подигравки, за които СЕМ би санкционирал която и да е медия, ако ги публикува. Показателно е, че експрезидентът на Руската федерация Дмитрий Медведев пощуря в профила си в Телеграм и поиска Русия да стигне "до Одеса, до Харков, до Днепропетровск, до Николаев, до Киев и след това".

Междувременно, говорителят на американското министерство на отбраната Матю Милър коментира, че това, което Украйна прави във военно отношение във войната, е нейно решение и няма нужда да иска разрешение от никого, като САЩ уважават това и не са променили позицията си за използване на американско оръжие на руска територия – само в рамките на 100 километра и по руски цели, от които се извършват удари по Украйна:

"Ultimately, the decision about how Ukraine conducts its military operations is up to Ukraine, but nothing has changed regarding our policy regarding strikes across the border," United States Department of Defense Spokesperson Matthew Miller said.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На фона на случващото се в Курска област, сутрешната сводка на украинския генщаб показа 40 бойни сблъсъка по-малко на дневна база. Най-горещо си остава Покровското направление, но и там има чувствително намаление на руските пехотни атаки – 28, след като обикновено са 40, дори 50 на ден. Освен това, само в още две направления има двуцифрен брой руски пехотни атаки – 12 в Лиманското направление и 11 в Торецкото направление. В Лиманското направление има руски опит да пробие при Макеевка, отвъд река Жребец, но няма достоверни независими данни за успех.

Има обаче данни, които показват, че украинците вземат глътка въздух в най-горещите направления на фронта в Украйна. (КАРТА) В Торецкото направление, в село Ню Йорк украинското знаме се развя на покрива на сградата на местното училище, след като само денонощие по-рано там имаше руско знаме (СНИМКА и КАРТА). Ситуацията в това направление обаче си остава тежка и боевете не спират: Операция "Курск": Куп критики на експерти какво прави ВСУ (ОБЗОР – ВИДЕО)

В Краматорското направление, където на 7 август е имало само 7 руски пехотни атаки, има геолокализирани видеокадри, показващи, че ВСУ нанасят удари с дронове по руски позиции, които са по-назад от досега известното в района на канала "Северски Донец – Донбас" и в района на горския резерват "Ступки Голубовский 2", т.е. на южния фланг:

Геолокализирани видеокадри обаче показват нов руски успех в Покровското направление – руското знаме, вдигнато от руски войници в село Сергеевка. Това вече е недалеч от Гродовка (КАРТА) – там би трябвало да е поредната малко по-силна украинска защитна линия, припомнета си: Напредък, а какъв е резервът: Смущаващи данни за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)