Украйна към Фицо за тока: Няма значение, и без това давате малко. Санкциите на ЕС срещу Русия - добри и лоши новини (ВИДЕО)

Прекратяването на аварийните доставки на ток от Словакия няма да повлияе на ситуацията за енергийната система на Украйна. Това официално заяви "Укренерго" в канала си в Телеграм - ОЩЕ: Фицо: Словакия спира аварийните доставки на електроенергия за Украйна, може да спрем Киев за ЕС.
"Вероятното прекратяване на аварийните доставки на електроенергия от Словакия по никакъв начин няма да повлияе на ситуацията в единната енергийна система на Украйна. Последният път Украйна поиска спешна помощ от Словакия преди повече от месец и в много ограничено количество. Като цяло спешна помощ от Словакия е получавана в единната енергийна система на Украйна доста рядко. Говорим за краткосрочни доставки", се казва в изявление на компанията.
Досега "Укренерго" не е получила официални документи от словашкия оператор SEPS за едностранното прекратяване на споразумението за взаимно предоставяне на спешна помощ. По-рано министър-председателят на Словакия Роберт Фицо обяви прекратяването на аварийните доставки на електроенергия за Украйна, докато Украйна не възобнови транзита на петрол до Словакия по тръбопровода "Дружба". Петролопроводът беше повреден на 27 януари от руски въздушен удар, но през почивните дни Украйна нанесе удар по важна помпена станция в Русия, която влияе на разпределението на петролните потоци и що се отнася до "Дружба".
Няма 20-ти пакет санкции от ЕС срещу Русия
Междувременно, европейските външни министри не успяха да постигнат споразумение за въвеждане в сила на 20-тия пакет санкции срещу Русия.
"За съжаление, не успяхме да постигнем споразумение по 20-ия пакет от санкции. Това е провал и сигнал, който не искахме да изпратим днес, но работата продължава", каза Кая Калас, вицепрезидент на Европейската комисия, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
Причината е ясна - съпротивата на Унгария, заради спрените доставки на петрол по "Дружба". "Докато Украйна не възобнови транзита на петрол за Унгария и Словакия по тръбопровода "Дружба", няма да позволим важни за Киев решения да се придвижат напред", написа той в социалната мрежа "Х". А полският външен министър Радослав Сикорски изрази искрено възмущение как може Орбанова Унгария да се държи така и да не помни какво е правел СССР и с нея - Още: Унгария извива ръце: Санкции срещу Русия само след петрол по "Дружба"
Същевременно обаче останалите санкции на ЕС срещу Русия, които действат сега, са подновени за 1 година напред - до 24 февруари, 2027 година:
Отделно, зам.-председателят на Европейската комисия и комисар за икономиката Валдис Домбровскис увери, че ЕК работи по регламент заемът от 90 млрд. евро за Украйна да стане факт, макар Унгария да наложи вето. На съвета на външните министри на ЕС имаше куп изказвания пред медиите, че Унгария няма да спре процеса, както и 20-тия пакет санкции - ще има натиск, уговорки и т.н. както и в предишни случаи, но не това е смисълът на съюз, в който членовете би трябвало да имат сходни виждания, а не да се възползват да извлекат лична изгода във всеки удобен случай.
