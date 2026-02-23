Зеленски: Щом руснаците плащат данъци на Путин, значи са престъпници. Буданов усили натиска (ВИДЕО)

"Руснаците, които плащат данъци и по този начин подкрепят армията и са мобилизирани в нея, са откровени престъпници". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за беларуското издание "Зеркало". Украинският държавен глава поясни, че беларуският диктатор Александър Лукашенко е съучастник в руската агресия срещу Украйна, но беларуският народ не е. Той обясни и защо смята руснаците за "откровени престъпници".

Още: Чака ни масово предаване в плен: Лукашенко е напрегнат от доклад

"Някои руснаци питат: "Каква е разликата? Защо ние в Русия да сме виновни за това, че Путин е започнал войната, а беларусите не са?". Защото Лукашенко не е започнал войната. Путин го е направил. Лукашенко е съучастник. Но на украинска територия няма беларуси, няма я официалната беларуска армия. Обаче руската армия е там. И следователно руснаците, които плащат данъци и по този начин подкрепят армията и са мобилизирани в нея, са откровени престъпници. А Лукашенко е съучастник – но беларуският народ все още не е", каза Зеленски пред "Зеркало".

Следваща серия преговори

Междувременно, генерал Кирило Буданов, който сега ръководи администрацията на Зеленски, изрази очакване за следващ кръг мирни преговори с Русия през тази седмица, в периода 26-27 февруари. Буданов каза и, че се работи по въпроса за нова размяна на военнопленници между двете страни и се надява това да се случи също тази седмица:

Kyrylo Budanov said a large prisoner exchange could take place this week and involve significant numbers. He confirmed that new negotiations may be held in Geneva on Feb. 26 to 27 and said Russia’s main demand is still Donbas. President Zelensky added that Ukraine holds about… pic.twitter.com/8lcYwp2VSO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026

Budanov commented on the negotiations and also added that he hopes a prisoner exchange will take place as early as this week. pic.twitter.com/KGC8bswioA — WarTranslated (@wartranslated) February 23, 2026

Същевременно Буданов подчерта, че с войната се случват някои ключови глобални промени. Първо, Русия опитва и променя международните институции по свой вкус - международното право да не важи. Независима Украйна е окончателна присъда за руския империализъм - без нея руската империя не може да бъде възродена, заяви Буданов и добави: "Путин вижда Украйна като начин да възроди СССР и сферите му на влияние в Европа, Африка, Азия и Арктика. Преговорите не вървят лесно, но определено стигаме до точката, в която всяка страна ще трябва да вземе решение. Надявам се справедливостта да възтържествува. Мир без последствия за агресора е само пауза във военните действия" - ОЩЕ: Прибирайте се вкъщи. На майн*т* си в Русия

Budanov warned that without holding Russia accountable, peace will be just a pause before a new war



Kyrylo Budanov, head of Ukraine’s military intelligence, said: «We are approaching the moment when all sides will have to make a final decision — to continue this war or move to… pic.twitter.com/XLVLPkAK2w — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026