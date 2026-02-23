Любопитно:

Зеленски: Щом руснаците плащат данъци на Путин, значи са престъпници. Буданов усили натиска (ВИДЕО)

23 февруари 2026, 21:04 часа 285 прочитания 0 коментара
Зеленски: Щом руснаците плащат данъци на Путин, значи са престъпници. Буданов усили натиска (ВИДЕО)

"Руснаците, които плащат данъци и по този начин подкрепят армията и са мобилизирани в нея, са откровени престъпници". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за беларуското издание "Зеркало". Украинският държавен глава поясни, че беларуският диктатор Александър Лукашенко е съучастник в руската агресия срещу Украйна, но беларуският народ не е. Той обясни и защо смята руснаците за "откровени престъпници".

Още: Чака ни масово предаване в плен: Лукашенко е напрегнат от доклад

"Някои руснаци питат: "Каква е разликата? Защо ние в Русия да сме виновни за това, че Путин е започнал войната, а беларусите не са?". Защото Лукашенко не е започнал войната. Путин го е направил. Лукашенко е съучастник. Но на украинска територия няма беларуси, няма я официалната беларуска армия. Обаче руската армия е там. И следователно руснаците, които плащат данъци и по този начин подкрепят армията и са мобилизирани в нея, са откровени престъпници. А Лукашенко е съучастник – но беларуският народ все още не е", каза Зеленски пред "Зеркало".

Следваща серия преговори

Междувременно, генерал Кирило Буданов, който сега ръководи администрацията на Зеленски, изрази очакване за следващ кръг мирни преговори с Русия през тази седмица, в периода 26-27 февруари. Буданов каза и, че се работи по въпроса за нова размяна на военнопленници между двете страни и се надява това да се случи също тази седмица:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Същевременно Буданов подчерта, че с войната се случват някои ключови глобални промени. Първо, Русия опитва и променя международните институции по свой вкус - международното право да не важи. Независима Украйна е окончателна присъда за руския империализъм - без нея руската империя не може да бъде възродена, заяви Буданов и добави: "Путин вижда Украйна като начин да възроди СССР и сферите му на влияние в Европа, Африка, Азия и Арктика. Преговорите не вървят лесно, но определено стигаме до точката, в която всяка страна ще трябва да вземе решение. Надявам се справедливостта да възтържествува. Мир без последствия за агресора е само пауза във военните действия" - ОЩЕ: Прибирайте се вкъщи. На майн*т* си в Русия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Руснаци Беларус Володимир Зеленски война Украйна Кирило Буданов
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес