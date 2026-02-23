Радар за икономика: Най-важните новини на 23 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 23 февруари 2026 г.

Неочакван обрат с цената на потребителската кошница

Стойността на потребителската кошница намалява с едно евро от 58 до 57 евро през тази седмица спрямо предходната. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото по време на брифинг в сградата на Министерския съвет. Той уточни, че поскъпват плодовете и зеленчуците, а основните хранителни стоки поевтиняват.

Финансовият министър отправи призив, свързан със заплатите

На същия брифинг Служебният министър на финансите Георги Клисурски призова ведомствата, министерствата и общините да увеличат заплатите на служителите с предвидените 5 на сто. Оказва се, че много ведомства все още не са сторили това, въпреки че е изрично предвидено в удължителния закон за бюджета.

Великденски надбавки за пенсионерите: Новият социален министър ще повдигне въпроса

А служебният социален министър Хасан Адемов каза, че преди Великден и преди Коледа темата за надбавки за пенсионерите излиза на преден план. На този етап Министерски съвет все още не е обсъждал тази тема. Ние сме готови с помощта на НОИ да предложим на Министерство на финансите разчети, но към днешна дата все още дискусията по този въпрос предстои", посочи Адемов.

Още:

Обрат с цената на петрола след новите мита на Тръмп

На световните пазари цената на петрола спадна с близо 1 на сто в днешната търговия в момент, когато САЩ и Иран се готвят за трети кръг от ядрените преговори, облекчавайки опасенията от ескалация на конфликта, а новите увеличения на митата от президента Доналд Тръмп създадоха несигурност за световния растеж и търсенето на горива. Цената се повиши с над 5 на сто през миналата седмица.

Сделката си е сделка: ЕС не прие увеличаването на митата от САЩ

В тази връзка Европейската комисия (ЕК) поиска от САЩ да спазват условията на търговското споразумение между двете страни, сключено миналата година, след като Върховният съд на САЩ отмени глобалните мита на президента Доналд Тръмп, а той отговори с нови мита във всички области. ЕК, която преговаря по търговската политика от името на 27-те държави членки на ЕС, заяви, че Вашингтон трябва да осигури "пълна яснота“ относно стъпките, които възнамерява да предприеме след решението на съда.

Сделката си е сделка: ЕС не прие увеличаването на митата от САЩ