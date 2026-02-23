Залужни срещу Зеленски за президент на Украйна: Генералът отговори (ВИДЕО)

"Името ми се появява в новините по-често, отколкото се променя прогнозата за времето в Лондон. И понякога с такава креативност, че се замислям дали няма Департамент по изобретателността, който всяка сутрин се буди и си казва: "Какво казва днес Залужни, дори ако сам той не знае?". С тези думи бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и настоящ украински посланик във Великобритания генерал Валерий Залужни се пошегува относно вечната информационно-медийна центрофуга, в която и той влиза постоянно.

Залужни, обаче, така и не отговори пряко мисли ли да се кандидатира за президент на Украйна. "За да отговоря на това, трябва да отида в някоя от кръчмите в този град и да го обсъдя там. Това са кръчмарски приказки". Той добави, че да мисли за личното си бъдеще ще има смисъл едва след края на войната и отмяната на военното положение в Украйна. "Нищо сега не ме кара да мисля ни най-малко за това", поясни украинският посланик във Великобритания.

Украинският о.з. генерал беше питан и какво би направил по-различно, ако сега беше президент на Украйна. Той не отговори на тази част от въпроса, който беше зададен от кореспондент на BBC.

