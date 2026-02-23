Фицо: Словакия спира аварийните доставки на електроенергия за Украйна, може да спрем Киев за ЕС

Словакия спира аварийните доставки на електроенергия за Украйна, обяви премиерът Роберт Фицо във Facebook. Той нарича решението отговор на спирането на транзита на руски петрол през тръбопровода „Дружба“. То влиза в сила от днес, 23 февруари. Според Фицо, ако днес не бъдат възобновени доставките на руски петрол за Словакия по петролопровода „Дружба“, той ще поиска от държавното акционерно дружество SEPS да спре аварийните доставки на електроенергия за Украйна. „От днес, ако украинската страна поиска от Словакия помощ за стабилизиране на украинската енергийна мрежа, тя няма да получи такава помощ“, каза Фицо.

Още: Заради руския удар по тръбопровода "Дружба": И Словакия обвини Украйна за петрола, готви наказание

Според него това е първата ответна стъпка, която „словашкото правителство има право да предприеме“. Той твърди, че това не противоречи на международните задължения на страната. Словашкият премиер добави още, че само през януари 2026 г. тези аварийни доставки, необходими за стабилизиране на украинската електропреносна мрежа, са били два пъти по-големи от тези за цялата 2025 г.

Фицо отбеляза също, че страната може да стигне по-далеч, по-специално като преосмисли подкрепата си за членството на Украйна в Европейския съюз. „Ако украинската страна продължи да вреди на интересите на Словакия в доставките на стратегически суровини, словашкото правителство също ще преразгледа предишните си конструктивни позиции относно членството на Украйна в Европейския съюз и ще подготви допълнителни мерки“, каза той.

Още: Прекъсването на тока за Украйна ще е предателство: Словашката опозиция

Фицо подчерта, че е готов да премахне ограниченията, веднага щом транзитът на петрол към страните бъде възобновен. „Украинският президент умишлено ни навреди, като спря доставките на петрол през тръбопровода. Бяхме принудени да обявим извънредно положение в петролната индустрия“, заяви словашкият премиер.

Какво се случи?

На 12 февруари министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибиха заяви, че в резултат на руската атака на 27 януари транзитът на руски петрол през тръбопровода „Дружба“ към Унгария и Словакия е спрян. Въпреки факта, че транзитът на руски петрол беше спрян именно заради нападението на Русия, правителствени служители в тези страни издадоха поредица от заплашителни изявления срещу Украйна.

Още: Словакия заплаши да спре тока на Украйна, тя атакува завод след завод в Русия (ВИДЕО)

На 18 февруари словашкият премиер Роберт Фицо заплаши да спре доставките на електроенергия. Унгария и Словакия също обявиха, че са спрели износа на дизелово гориво за Украйна. Володимир Омелченко, директор на енергийните програми в Центъра „Разумков“, заяви, че решението за спиране на електрозахранването от 23 февруари ще засегне най-силно самата Унгария. Той добави, че търговците на електроенергия биха могли да спечелят повече на украинския пазар, отколкото на европейския, „поради недостига“.