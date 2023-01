Уникален подводен паркинг за велосипеди отваря врати в Амстердам (ВИДЕО)

Обектът се строи от цели четири години, а сметката за неговото изпълнение възлиза на 60 млн. евро.

Всички жители и посетители на Амстердам могат да ползват съоръжението напълно безплатно за 24 часа. Ако искате да оставите велосипеда си за повече време можете да го направите за 1,35 евро на ден.

Adequate, safe and secure #bike parking at railway stations makes life easy for people who use of bicycles and public transport. Today we celebrate the opening of the new underwater (!) parking for 6000+ bikes at Amsterdam Central Railway Station. 🎉🚴‍♂️🚂💪🌱 pic.twitter.com/4zp8VJ4fbV