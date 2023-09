Уникална спецоперация: Киев си върна газовите платформи в Черно море, окупирани от Русия още през 2015 г. (ВИДЕО)

Сондажните платформи "Петр Годовалец" и "Украйна", както и подемните плартформи "Таврида“ и „Сиваш” сега отново са под контрола на Украйна.

Освен това по време на операцията украинците са заловили и ценни трофеи - боеприпаси за хеликоптери (неуправляеми авиационни ракети), както и радара „Нева“, който може да проследява движението на кораби в Черно море.

Съобщава се, че по време на една от фазите на тази спецоперация е имало сражение между украински спецчасти, придвижващи се на катери, и руски изтребител Су-30 като руският самолет е получил повреда и е трябвало да се оттегли.

#Ukraine regained control of the "Boiko towers" in the Black Sea



These are two drilling rigs for gas production. They were captured by the Russians in 2015 and have since been used for military purposes. pic.twitter.com/pJ2jQeUNy0