В Русия може да обявят антиваксърите за екстремисти

Според нея хората, които пропагандират идеята за отказ от ваксинация, може да са свързани с желанието да се намали населението на Русия. "Това са хора, които работят за парите, по нечия поръчка. Има такива, които са заинтересовани от изчезването на руския народ. Колкото по-малко хора има, толкова по-добре за определена група хора. Това също е война, но на друг фронт", подчерта депутатът.

"Антиваксърите са наистина голяма група хора. Някои от тях може да са заблудени и искрено да споделят такава гледна точка, а не умишлено. Но това, което правят в социалните мрежи и какъв голям брой, особено млади майки, привличат на своя страна - понякога официалните власти нямат достатъчно ресурси или възможности да предотвратят това. Ако тяхната дейност вече по някакъв начин засяга живота и здравето на нашите граждани, тогава вариантът да ги признаем за екстремистки организации е възможен", каза Соломатина, цитирана от Ura.ru.

While RT agitates for the anti-vaccination movement in Europe, Russian media reports the following:



"Tatyana Solomatina, deputy chairman of the State #Duma for health protection, said that people who advocate the rejection of vaccinations may be recognized as extremists". pic.twitter.com/ODyoQjI9HW