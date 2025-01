В Русия задържаха още двама души заради взривения генерал Игор Кирилов (ВИДЕО)

В Ингушетия (Севернокавказкия федерален окръг на Русия) са задържани двама души, участвали в убийството на генерал Игор Кирилов, съобщават на 14 януари редица кремълски медии, като се позовават на източник от силите за сигурност. По данни на правоохранителните органи - арестуваните са членове на организацията "Баталхаджинско братство". Имената им са Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Твърди се, че са участвали в убийството на началника на Войските за радиационна, химическа и биологична защита.

Руските сили за сигурност твърдят, че "по указание на украинските специални служби" двамата задържани "са осигурили апартамент и транспорт за извършителите на терористичния акт".

Рано сутринта на 17 декември 2024 г. генерал Игор Кирилов бе взривен в Москва, докато излизаше от дома си. Загина и неговият помощник Иля Поликарпов. Устройство, скрито в скутер, се е взривило дистанционно, съобщи Следственият комитет на Русия - така се е стигнало до двата смъртни случая.

След случая BBC цитира украински източник, според когото зад това стои Службата за сигурност на Украйна (СБУ), с уточнението, че генералът е бил "легитимна цел".

Убийството засегна жестоко руските ултранационалисти и те истерично настояваха за сурови ответни мерки срещу Украйна: Вой и закани на руските пропагандисти заради взривения в Москва генерал (ОБЗОР - ВИДЕО).

Ден след гръмналия скутер руските власти обявиха, че са задържали гражданин на Узбекистан - Ахмад Курбанов, който е заподозрян в убийството на генерала и на неговия помощник. Руските разследващи органи побързаха да публикуват и видео от разпита на арестувания, в което той твърди, че е бил вербуван от украинските специални служби, от които е получил самоделно взривно устройство и инструкции как да действа: Задържан за убийството на ген. Кирилов в Русия "признава" пред камера, че са го накарали украинските спецслужби (ВИДЕО).

