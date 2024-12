Украински източник пред BBC: Киев стои зад убийството на руския генерал Игор Кирилов (ВИДЕО)

Високопоставеният генерал от руските въоръжени сили Игор Кирилов и неговият помощник Иля Поликарпов са били убити в Москва от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), твърди BBC, цитирайки свой украински източник. Генерал-лейтенант Кирилов - началник на Силите за ядрена, биологична и химическа защита - е бил пред жилищен блок рано във вторник, 17 декември, когато устройство, скрито в скутер, се е взривило дистанционно, съобщи Следственият комитет на Русия.

Още: Руски генерал е взривен в Москва, докато е излизал от вкъщи (ВИДЕО)

Източник от СБУ, цитиран от британската медия твърди, че Кирилов е бил „легитимна мишена“.

В понеделник СБУ повдигна задочно обвинение на 54-годишния Кирилов, като заяви, че той е „отговорен за масовото използване на забранени химически оръжия“. Службата твърди, че под ръководството на генерала Русия е използвала химически оръжия повече от 4800 пъти. Москва, разбира се, отрича.

Украинското правителство все още не е коментирало смъртта на генерала.

Още: Взривеният в Москва генерал е алармиращият за комари-убийци, воюващи с Русия (ВИДЕО)

Снимки и видеа от мястото на инцидента в югоизточната част на Москва показаха силно повредения вход на сградата със следи от обгаряния по стените и няколко изпочупени прозореца. На улицата се виждаха и два чувала с тела. Във вторник сутринта кварталът беше отцепен, докато руските следователи продължаваха да претърсват района.

‼️ BREAKING: New video showing the moment General Kirillov and his assistant Polikarpov were blown up



The footage clearly shows that it was the scooter that exploded.



The explosion killed Igor Kirillov, head of the Radiation, Chemical and Biological Defense Forces of the… pic.twitter.com/3i8P59uPW0