Заличени: Поредните руски военни жертви на HIMARS (ВИДЕО)

Ново видео се превърна в поредното потвърждение колко смъртоносна е HIMARS. На видеото се вижда обстрел, може би с касетъчни боеприпаси, на руски тренировъчен лагер. Уцелени са руски войници, а след като идва и помощ, тя също попада под огъня на HIMARS.

Uncle HIMARS gave a different twist to another Russian training ground in the occupied part in the south. pic.twitter.com/SWMZU1f9Jc