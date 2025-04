Западни военни в Украйна за 5 години: Съюзниците с нови планове, докато Ким Чен Ун не спира с оръжията за Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Великобритания обмисля да разположи войски в Украйна за пет години, съобщи британското издание The Telegraph, след като в централата на НАТО в Брюксел вчера (10 април) се проведе среща на министрите на отбраната от т.нар. коалиция на желаещите. Тридесет държави са част от съюзническата група, която обсъжда как да засили помощта за украинската армия и да й осигури военна подкрепа на място с цел гаранция за сигурност срещу бъдеща руска агресия. България също се включи, но не на ниво министър.

Изданието отбелязва, че съгласно план, който е един от редицата варианти на масата в момента, ръководени от Европа сили ще бъдат разположени в Украйна предимно за възпиране на Русия от нарушаване на каквото и да е мирно споразумение. Съгласно плана френско-британските „сили за подсигуряване“ също ще предложат помощ за защита на небето и моретата на Украйна: "Коалицията на желаещите" очерта четири цели пред силите, които ще пазят мира в Украйна.

Все пак основната цел на разполагането ще бъде незабавно да започне да се помага за обучението и възстановяването на украинските въоръжени сили. По-късно чуждестранните военни ще бъдат изтеглени поетапно, а последните войски ще напуснат Украйна след около пет години, отбелязва The Telegraph, цитирайки свои източници. Става въпрос за военни от Обединеното кралство.

Великобритания, Франция (те водят коалицията) и техните съюзници ще се опитат бързо да възстановят и укрепят украинската армия, преди Кремъл да е готов за нова атака. Ръководителите на британското, датското и германското разузнаване смятат, че диктаторът Владимир Путин може да бъде готов за това само след пет години.

Снимка: британският министър на отбраната Джон Хийли, Getty Images

Великобритания и Франция ще ускорят военното планиране за "коалицията на желаещите" през следващите две седмици, стана ясно от думите на британския министър на отбраната Джон Хийли и неговия френски колега Себастиен Лекорню. Освен това Обединеното кралство и ЕС обсъдиха няколко инициативи, които биха имали за цел да увеличат помощта за Украйна, да увеличат разходите за отбрана и да участват в коалиция от държави, желаещи да предоставят гаранции за сигурност на страната в потенциално мирно споразумение. Според Лекорню потенциалните участници вече започват да определят какво точно могат да направят и доколко това е възможно в рамките на политическата и конституционната система на всяка отделна държава. Той добави, че Турция например обмисля възможността за участие във военноморския компонент на силите. Bloomberg отбелязва думите на Хийли, че Австралия, Нова Зеландия и Япония също са се присъединили към европейските страни на тази среща.

Държавите все още не са постигнали споразумение за това каква форма трябва да приемат тези "сили за подсигуряване“ и под каква структура ще бъдат формирани. Британският военен министър подчерта, че тези сили не са "мироопазващата сила", за която европейските лидери говореха преди. Още в края на март стана ясно, че това са две различни структури, но и двете ще подпомогнат Украйна. "Това не е мироопазваща сила, която ще разделя враждуващите страни по линията на съприкосновение. Най-ефективното възпиращо средство срещу подновената агресия на Путин, най-добрият начин за осигуряване на прекратяването на огъня е силата на самите украински военни", обясни Джон Хийли.

Все още САЩ не дават признаци, че сте се включат - те настояват Европа да поеме тежестта. Междувременно Русия смята, че всеки мироопазващ контингент в Украйна би бил "заплаха", като наскоро говорителят на външното министерство Мария Захарова дори заговори за пряка конфронтация на Руската федерация с НАТО: В САЩ видяха провал с миротворците, Русия заплаши НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО).

Снимка: френският министър на отбраната Себастиен Лекорню, Wikipedia

Единствената точка, която САЩ сега могат да обсъждат с руснаците, е прекратяване на огъня в Украйна, заяви прессекретарят на Държавния департамент Тами Брус. Тя отбеляза, че други въпроси няма да бъдат разглеждани, тъй като Вашингтон не вижда смисъл от преговори, докато не бъде постигнато основното - спирането на военните действия. „Това е кървава баня и нищо друго не може да се обсъжда, за да се сложи край на войната, докато стрелбата и убийствата не спрат“, каза Брус, цитирана от УНИАН. Тя подчерта, че войната в Украйна не може да продължи още шест месеца или година. Според нея Доналд Тръмп е дал да се разбере, че САЩ подкрепят дипломатическия път, но следят внимателно как върви процесът. Говорителят на Държавния департамент добави, че Щатите ще следят внимателно поведението на руските власти: Послание в ООН: САЩ няма да толерират Путин. Март - най-лошият месец за военната техника на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Руските и американските власти обявиха вчера, 10 април, че в Истанбул се е провел втори кръг от двустранни американско-руски дискусии, които са насочени към нормализиране на дипломатическите мисии, но не и към обсъждане на споразуменията за прекратяване на огъня в Украйна. Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) Русия продължава да използва двустранните преговори със САЩ, за да отлага разговорите за Украйна, което подсказва, че Кремъл продължава да не се интересува от сериозни мирни преговори за прекратяване на войната. Продължаващите необосновани обвинения на Москва за нарушаване на украинското примирие при енергийните удари - въпреки липсата на официално споразумение за прекратяване на огъня, което да е публично достъпно, и въпреки липсата на доказателства за руските твърдения - показват как Москва вероятно ще действа, ако приеме наземно прекратяване на огъня, за което Украйна и Съединените щати вече се договориха, гласи друг от изводите на мозъчния тръст.

Вчера се състоя и поредна затворническа размяна между Съединените щати и Руската федерация. Междувременно американското издание Axios съобщи, че пратеникът на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който изведнъж стана водеща фигура в преговорите за Украйна, отново пътува до Москва. Там той ще осъществи третата си среща с диктатора Владимир Путин, с когото Уиткоф обяви преди време, че завързал приятелство.

Обединеното кралство и Норвегия обявиха отпускането на нов пакет военна помощ за Украйна в размер на 450 милиона паунда (около 585 милиона долара). Според изявление на Министерството на отбраната на Великобритания 350 милиона паунда се предоставят от Лондон, а 100 милиона - от Осло, чрез "Фонд Украйна". Парите ще отидат за производство на стотици хиляди дронове, противотанкови мини и радарни системи, като 160 милиона ще бъдат отпуснати за ремонт и поддръжка на оборудване, което Великобритания по-рано достави на Украйна.

Европейският съюз ще отдели 2,1 млрд. евро от приходите, генерирани от замразените активи на Руската централна банка, за отбранителната индустрия на Украйна, съобщи посланикът на ЕС в страната Катарина Матернова на 10 април. „Имам да споделя някои добри новини, тъй като вчера имаше конкретни съобщения - ясно доказателство, че ЕС стои и ще продължи да стои твърдо до Украйна“, написа Матернова в публикация във Facebook. „ЕС ще използва 2,1 млрд. евро от приходите от замразените руски активи, за да предостави на Украйна така необходимите противовъздушна отбрана и боеприпаси". Около 1 млрд. евро от тези средства ще подкрепят пряко украинската отбранителна индустрия чрез „датския модел“, твърди посланикът. През 2024 г. Дания стана първата държава, която предложи да дари оръжия на Украйна чрез директни покупки от украинската отбранителна индустрия, утвърждавайки "датския модел" като успешен механизъм за повишаване на отбранителните способности на нападнатата от Русия страна.

Междувременно Северна Корея планира да изпрати „хиляди“ балистични ракети с малък обсег на действие в Русия, каза командващият Индо-тихоокеанското командване на САЩ (INDOPACOM) адмирал Самуел Папаро. Известно е, че тези ракети са много неточни и могат да поразяват цивилни цели.

