САЩ и Русия с нова размяна на затворници: Путин пусна жената, дала 50 долара на Украйна

Русия и САЩ извършиха размяна на затворници в Абу Даби (Обединените арабски емирства) днес, 10 април. Това е знак за продължаващо укрепване на доверието между Москва и Вашингтон, докато се водят и преговори за войната в Украйна. Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и високопоставен служител на руското разузнаване са провели преговорите за размяната, което говори за задълбочаване на комуникациите между разузнавателните служби на двете държави.

Русия освободи Ксения Карелина - американско-руска гражданка, която миналата година беше осъдена на 12 години в наказателна колония, след като беше призната за виновна в държавна измяна. Причината за присъдата - дарила е около 50 долара на украинска благотворителна организация, базирана в САЩ.

Още: Дарила 50 долара за Украйна и 73-годишен "наемник": Американците, които остават в руски затвори

Ксения работи в СПА център в Лос Анджелис. Задържана е през февруари 2024 г., докато е на гости на семейството си в Екатеринбург. След като открива благотворително дарение в телефона ѝ, службата за сигурност ФСБ я обвинява в събиране на средства в полза на украинската армия. Адвокатът ѝ заяви преди месеци, че тя се е признала за виновна - с надеждата да получи по-лека присъда - и че ще работи за освобождаването ѝ при бъдеща размяна на затворници.

Джон Ратклиф е бил на летището в Абу Даби, където е извършена размяната, и е поздравил Карелина, когато САЩ са я поели под стража, съобщи The Wall Street Journal.

Още: Украйна е готова да купи от САЩ гаранцията си за сигурност

Снимка: Ксения Карелина, Telegram

В замяна на освобождаването на Карелина САЩ пуснаха на свобода Артур Петров - руско-германски гражданин, който беше арестуван през 2023 г. в Кипър по искане на Съединените щати за предполагаем износ на чувствителна микроелектроника.

САЩ твърдят, че Петров е използвал кипърска компания, за да се снабди с малки количества контролирана микроелектроника и интегрални схеми от американски компании под предлог, че ще ги използва за противопожарни системи за сигурност и други търговски приложения. След това ги е изпратил на компания в Санкт Петербург, която снабдява военните. Делото му е в процес на разглеждане.

Още: Путин го пусна през лятото, а сега го издирва: Опозиционерът Иля Яшин пак е мишена на Кремъл

„Днес президентът Тръмп върна у дома още един неправомерно задържан американец от Русия“, заяви Ратклиф. „Гордея се със служителите на ЦРУ, които работиха неуморно в подкрепа на това усилие, и оценяваме правителството на ОАЕ за това, че даде възможност за размяната".

Това е втората размяна на задържани лица между Русия и САЩ след встъпването в длъжност на Тръмп през януари. Русия освободи американския учител Марк Фогъл през февруари, по време на посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Москва. По това време Кремъл заяви, че свободата на Фогъл ще доведе до освобождаването на руснак, задържан в САЩ: Размяна: САЩ пускат на свобода руснак, обвинен в изпиране на милиарди през криптоборса.

Миналата година имаше и друга мащабна размяна: "Направихте мисията възможна": Байдън похвали Словения за размяната на затворници между Русия и Запада.

A new round of negotiations between Russian and U.S. delegations has begun in Istanbul



The Russian delegation is led by Ambassador to Washington Aleksandr Darchiyev, while the American side is headed by Deputy Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs, Sonat… pic.twitter.com/mu15wVO6X9