Започна ключовата среща в Рамщайн, Зеленски каза какво иска от военните министри

Той заяви, че армията му се нуждае от стотици танкове, за да се защити от руската агресия. „Войната, започната от Русия, не позволява забавяне. Стотиците благодарности не представляват стотици танкове... Времето трябва да се превърне в наше общо оръжие“, заяви той, цитиран от BBC. „Във вашата власт е да гарантирате артилерията, от която се нуждаем“.

#Zelenskyy addressed the participants of the #Ramstein summit. He thanked the allies for their help and also stated that the #Kremlin must lose.



"Time is the weapon of the #Russian Federation, so it is necessary to speed up," said the president of #Ukraine. pic.twitter.com/bg1i1o7SM9