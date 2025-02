Зеленски не отстъпи на Тръмп за природните богатства на Украйна. Европа готви ударно помощ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Твърде много в полза на САЩ и американските интереси и недостатъчно в полза на украинските – на това основание украинският президент Володимир Зеленски отхвърли първото предложение на САЩ относно най-ценните украински природни богатства. Става въпрос за т.нар. редкоземни елементи – уран, титан, литий и т.н. Американското предложение дойде при искане от президента на САЩ Доналд Тръмп за сделка на стойност 500 млрд. долара – само че според Зеленски то не включва никакви надежни гаранции за сигурност за Украйна, пише The Washington Post.

Едикът на Зеленски е дипломатичен, но действията му са твърди. "Помогнете ни да се защитим и да защитим находищата и ще направим пари заедно", каза той в ново дълго интервю за NBC. И подчерта: "Ако не получим гаранции за сигурност от САЩ, икономическият договор с Америка няма да работи, така смятам. Всичко трябва да е справедливо". А The Washigton Post също цитира украинския президент, но в интервю пред AP: "За мен е много важна връзката между гаранции за сигурност и инвестиции". Американската медия добавя, че източник от украинска страна е коментирал предложението на САЩ на Мюнхенската конференция за сигурност, представено от вицепрезидента Джей Ди Ванс: Това беше колониално предложение и Зеленски не можеше да го подпише. Официално Белият дом не коментира офертата, но говорителят Браян Хюз заяви, че Зеленски бил "късоглед за отличната възможност, която администрацията на Тръмп му предостави". По думите на Хюс, икономическо обвързване на Украйна със САЩ било най-добрата гаранция срещу бъдеща руска агресия: "САЩ го признава, Русия го признава, трябва и Украйна да го признае", пише The Washington Post.

Без Украйна – никаква сделка за нищо

"Никога няма да приема каквито и да е решения и споразумения между САЩ и Русия за Украйна, без наше участие. Няма да признаем юридически окупираните ни земи за руски – никога. Да, трябва да ги върнем по дипломатически път – можем. Ако сме в НАТО, ясно е защо дипломацията ще работи", каза Зеленски на Мюнхенската конференция по сигурността, а пред NBC добави, че на масата за преговорите трябва да присъства и Европа. Украинският президент предупреди, че предвид подготовката на Русия да прати на учения в Беларус свои сили (12-15 нови бригади се сформират в руската армия по думите му), още това лято има опасност от руска инвазия някъде в Европа, от територията на Беларус.

🇺🇦 Zelensky: "Neither I nor the Ukrainian people will accept any U.S.-Russia decisions if Ukraine is not involved." He insists that any talks must include four parties: Ukraine, the U.S., Europe, and Russia. pic.twitter.com/ebiXZGzu0j — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2025

Зеленски смята, че ако САЩ се изтеглят от НАТО, това ще е краят на съюза. Той добави и, че Путин вероятно ще започне от по-малки държави, бивши членове на СССР (Литва, Латвия, Естония), а всяка европейска държава ще почне да се защитава сама.

"Путин не иска какъвто и да е мир. Мисля, че го е страх от Тръмп и мисля, че американският президент има шанс – ако е силен, ще принуди Путин да преговаря за мир. Искам Украйна да е приоритет за Тръмп, не Русия. Не сме големи като Русия, но смятам, че Украйна е стратегически по-важна за САЩ, защото сме партньори, съюзници и споделяме общи ценности. Надявам се Тръмп да води преговорите за мир искрено. Вярвам му, защото е президент на САЩ и получи доверието на американците", каза украинският президент пред NBC.

Важен щрих – в Саудитска Арабия, където се чака среща между САЩ и Русия заради Украйна, има и украинска делегация, каза го първият вицепремиер на Украйна Юлия Свириденко. Но тази делегация подготви идването Володимир Зеленски в арабската държава, където той ще говори с домакините за икономика и евентуални споразумения в тази сфера. Междувременно, Newsweek публикува информация, че е възможно в края на февруари Доналд Тръмп и Владимир Путин да се срещнат точно в Саудитска Арабия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров проведоха телефонен разговор, за да има отворен канал на комуникация – след това се появиха спекулации, че САЩ мислят дали да вдигнат санкциите срещу Русия, защото беше съобщено, че са дискутирани и "бариерите в търговията" между двете страни. През това време обаче Кремъл пак натиска с твърденията как Зеленски е нелегитимен – този път говорител е Дмитрий Песков, а американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обърна сериозно внимание на думите му. ISW посочи, че Песков натиска с наративите, но на първо място за 2022 година и Истанбул, с обвинения как Украйна се отметнала от готово споразумение за мир и че с това споразумение Русия нямало да отнеме суверенитета на Украйна, че украинската държава щяла да остане непокътната, че руснаците в Източна Украйна искали да бъдат зачитани и не искали да се отделят от Украйна, ако Минските споразумения били изпълнени. Какво за работата на Минските споразумения бившият сив кардинал на Путин Владислав Сурков – не искахме те да работят (вижте в активния линк в началото на изречението). Сурков е човекът на Путин, който се появи по време на Майдана и има сериозни съмнения, че той е стоял зад опита този протест срещу Виктор Янукович да бъде провален, включително с намеса верни на Русия членове на "Беркут" да стрелят по протестиращите: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

Zelensky arrived in UAE with his wife. He is there not to meet Russians but to focus on investments and economic partnership and to see humanitarian projects. During the whistle-stop visit to the Middle East, he will also visit Saudi Arabia and Türkiye. pic.twitter.com/WCo25AAh4I — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2025

Европа не мисли да спи

Същевременно, Bloomberg обяви, че част от Европа работи върху план за нова военна помощ за Украйна, но този план няма да бъде обявен преди парламентарните избори в Германия, които ще се проведат на 23 февруари. Днес, 17 февруари, френският президент Еманюел Макрон покани някои европейски лидери в Париж, за да обсъдят именно тази рамка и как Европа трябва да действа предвид политиката на Доналд Тръмп. Френската покана е за Германия, Великобритания, Италия, Полша, Испания, Нидерландия и Дания, като е поканен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Основна тема – за какви гаранции за сигурност ще са съгласни всички в Европа що се отнася до Украйна. Германският министър на отбраната Аналена Бербок вече коментира в Мюнхен, че "ще направим такъв пакет, каквъто не е виждан досега", визирайки военна помощ. Но датският премиер Мете Фредериксен коментира, че е срамно Украйна да произвежда повече оръжия, отколкото цяла Европа – конкретно миналата година украинците са успели да произведат 2 500 000 снаряда, докато Европа едва тази година планира да постигне 2 000 000 снаряда – отделно 1 500 000 дрона, като това число посочва Володимир Зеленски, пише Business Insider. Чешкият президент Петр Павел коментира, че чешката инициатива за набиране на снаряди за Украйна ще продължи – по данни от източник на Reuters на Украйна са доставени 500 000 снарада 155-мм калибър по тази инициатива, както и 1 000 000 с калибър над 100-мм т.е. основно за минохвъргачки.

Друга линия на притеснение обаче е, че Макрон не покани всички в ЕС, което предизвика критики, че се стига до разделение.

Интересен факт – финландският президент Александър Стуб сподели пред Reuters, че Тръмп е пратил до европейските държави въпросник какви гаранции за сигурност очакват те за Украйна. Не става ясно дали това е станало преди или след телефонния му разговор с Путин миналата седмица. Сред въпросите са и питания кои европейски държави са готови да пратят войници за мироопазващ контингент в Украйна, кои трети държави може да са готови да сторят същото и какво трябва да са готови да направят САЩ и европейските съюзници, ако Русия атакува Украйна при подписано споразумение да не го прави. Освен това – как санкциите срещу Руската федерация да бъдат засилени.

Самият Стуб очерта как за него трябва да изглежда мирният процес. Първо – предварителни разговори и максимално наливане на оръжие за Украйна от Запада. Второ – споразумение за спиране на огъня, с демаркационна линия и международен надзор всичко да се спазва. В тази фаза текат размени на военнопленници, а Русия трябва да върне отвлечените от нея украински деца – по украински официални оценки става въпрос за над 20 000 непълнотелни и малолетни украинци. Трета фаза – гаранции за сигурност за суверенитета на Украйна, независимостта ѝ и териториалната ѝ цялост.

Именно новината от Reuters подкрепя анализ на украинския военен експерт Олександър Коваленко. В канала си в Телеграм Коваленко казва: САЩ нямат мирен план – единен, съгласуван и работещ и такъв няма да има в краткосрочно бъдеще. Кийт Келог говори да се спре войната в следващите 180 дни – как? Украйна е в силна позиция – няма да признаем за легитимни договорки без нас. Какво ще направи Тръмп, ще спрат САЩ да помагат ли? Мнозина все още не разбират, че Русия не може да воюва така, както през 2022, 2023 и 2024 година. Доналд Тръмп без Украйна може да загуби много повече, отколкото Украйна без Доналд Тръмп. Украйна може да се бори без САЩ, с помощта на Европа и други партньори, но Доналд Тръмп без Украйна ще цопне в репутационна локва. Коваленко е убеден, че през 2025 година проблемите за руската армия ще растат, ресурсите за война на Путин ще стават все по-рехави, а Украйна ще може да увеличи въздушните удари в руския тил. Заради големите загуби, Путин иска примирие – сега Русия няма време да тренира нови войници, всичко ново директно се праща да покрива загубите. Той има нужда от пауза, за да се подготви, предупреди Зеленски: "Думите с Путин не струват нищо – затова имаме нужда от силни гаранции за сигурност":

Zelenskyy expressed his confidence that due to the significant losses on the front, Putin is seeking a temporary ceasefire to regroup and prepare for a potentially more powerful and large-scale offensive. pic.twitter.com/9XQwugcTkv — WarTranslated (@wartranslated) February 16, 2025

A wounded Russian complains about the lack of beds in a Rostov hospital, and he was only given water half a day later. He also mentions not receiving bandages, stating that according to his contract, he should have already died, and expresses his deep "gratitude" to his "beloved"… pic.twitter.com/8qvf7i0jND — WarTranslated (@wartranslated) February 16, 2025

"Путин е убиец и никога няма да се промени. Това е диалог с терорист, с убиец. Нямаме достатъчно сила да го отблъснем – съюзниците ни могат да ни я дадат, но решиха да правят сделка с него. Какво да кажа – ние не искаме нашите хора да умират. С дипломация войната може да бъде спряна, готови сме", добави Зеленски:

"He's a killer and will never change": Zelensky on a face-to-face meeting with Putin. Ukraine lacks the power to push him out militarily, that's why I have to speak about it. Dialogue with Putin is like negotiating with a terrorist. Zelensky also regrets the West's choice to… pic.twitter.com/BWQsr17VTT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2025

The New York Times обаче коментира, че всичко казано от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и американския министър на отбраната Пийт Хегсет в Мюнхен и Брюксел е предизвикало дълбоки опасения, че Тръмп дава възможност на Путин не просто да победи в Украйна, а да се бори да елиминира американското влияние в Европа и да наложи русский мир. Показателно е, че Ванс настоя европейските популистки партии, които от години пеят в хора на Путин, да бъдат новото начало на Европа. Показателно е, че САЩ чрез Илон Мъск работят "Алтернатива за Германия" да поеме управлението в най-силната европейска икономика и по този начин ефективно да я пречупят като фактор, който може да обедини Европа и да я превърне в съперник на американските имперски интереси, които Тръмп разкрива все повече. А най-показателно е как врагове отвътре като унгарския премиер Виктор Орбан сега играят в интерес на Тръмп, на Путин, но не и на ЕС, като той повтаря как руснаците "като цяло печелят": Ди Ванс нападна Европа на Мюнхенската конференция: Русия не е основната заплаха (ВИДЕО)

Viktor Orban: "How to convince Russians to stop the war if they’re basically winning?"



Hungarian Prime Minister and Putin's friend stated that the war in Ukraine could turn into the European Union’s Afghanistan, an endless war, if Trump doesn't find a solution. pic.twitter.com/uMiulMRmUx — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Изключително рязък спад на руската военна активност на дневна база, след като на 15 февруари имаше огромно избухване на руската армия. Спадът на активността е двоен – 129 бойни сблъсъка на 16 февруари т.е. със 132 по-малко на дневна база, сочат официалните украински данни. За 15 февруари украинският генщаб отчете 84 унищожени руски бронирани машини на пехотата, за 16 февруари са 52 – всичко това много ясно подсказва защо руската армия толкова бързо спря с подхода безогледен щурм напред, предвид и явните данни какво стана в различни точки на фронта, от Новопавловското до Курското направление: Пълен погром: Руска колона с танкове и БТР-и е разбита в Курск (ВИДЕО)

Рязко обаче се увеличи броят на използваните от руснаците авиобомби – това е закономерност, бомбите се ползват за разчистване на позиции, за да може след това руската пехота да опита да пробие. Руската армия е хвърлила 141 управляеми авиационни бомби (КАБ), с 53 повече на дневна база. 80 от тези бомби обаче са хвърлени в Курска област, т.е. на руска територия. Увеличава се ударно и руският артилерийски обстрел – с 1500 изстреляни от руснаците снаряда повече на дневна база, до общо 5500. Също ударно се е увеличил и броят на използваните от руската армия FPV дронове-камикадзе – 2932, с над 1600 повече на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 40 отбити руски пехотни атаки там. Още 18 е имало в Новопавловското направление, където руснаците атакуват основно Константинопол, но вече се раздвижиха и на север-северозапад от Велика Новоселка, към Новоочеретувато – пресни видеокадри показват голяма руска атака с бронирана техника, която претърпява крушение в този район. Другият голям участък на фронта с по-голяма руска военна активност за деня са Купянското и Лиманското направление – 16 и 13 руски пехотни атаки съответно, като руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че районът между Двуречна и село Западно на север от Купянск, западния бряг на река Оскол, бил овладян от руснаците – все още няма геолокализирани видеокадри, които да го потвърждават, има обаче потвърждение от украинска страна за засилена руска активност. В Курска област има само 9 руски пехотни атаки:

Near Velyka Novosilka, Russian forces launched a massive assault, using bad weather as cover—column after column, large infantry groups. Despite snow & low visibility, the 110th Brigade & adjacent units repelled them. Some armor fled, the rest now rests and rusts on the… pic.twitter.com/1pRMMqztnU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2025

(КАРТА) Говорителят на украинското командване „Хортиця“ майор Виктор Трехубов потвърди, че село Пищане е било изцяло освободено от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това е една от точките по южната дъга на фронта при Покровск – там руснаците се мъчат да овладеят редица малки селца и да прекъснат две логистични линии. С първата успяха – от Межово към Покровск, но втората е по-далеч и трудна, идва от запад към Покровск, това е пътят от Павлоград (КАРТА). Британското разузнаване също потвърди, че руският напредък в Донбас буквално е със скоростта на мравка – средно по 1 квадратен километър дневно за последните 3 седмици или не повече от 23 квадратни километра (КАРТА). "Два майора" обаче оспорва твърдението на Трехубов за Пищане – имало вече пак руска атака, руснаците влезли "в индустриалната зона" на селото. Това село е с население от малко под 600 души отпреди войната – много интересно за каква индустриална зона може да става въпрос. Специално при Покровск е ясно, че украинските дронове са безмилостни: Украинците съсипват руснаците с FPV дронове при Покровск: Данни от руска и украинска страна (ВИДЕО)

За Новопавловското направление украинският военен телеграм канал „Офицер+“, създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, посочва, че руснаците са успели да влязат в Улакли, Константинопол и Богатир (северно от Велика Новоселка), но са били отблъснати след това от украинците. В района на Улакли става трудно, добавя "Офицер+". По негова оценка в Новопавловското направление за денонощието на 15 февруари руснаците са хвърлили 40 единици бронирана техника и са загубили 39: "Не мисля, че постигнатият успех си струва загубите", гласи заключението. Интересно в това отношение е, че популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" напоследък не публикува редовно дневен обзор за войната.

В дневния анализ на ISW се обръща внимание на евентуалните намерения на Русия да покори най-защитената украинска зона в Донецка област – северозападната ѝ част, заради което има по-голяма руска военна активност в Купянското, Лиманското, Торецкото, а донякъде и Краматорското направление (Часов Яр). За целта трябва да бъдат превзети „крепостите“ Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Това обаче предполага буквално години война предвид досегашните темпове на руски напредък в Украйна от самото начало на войната, категорични са от ISW. Американските експерти казват: "Желанието на Путин да започне евентуално дългогодишна военна кампания срещу пояса от крепости на Украйна в Донецка област допълнително поставя под въпрос интереса и намерението на Русия да седне за двустранни мирни преговори със Съединените щати". Геолокализирани видеокадри на удари с дронове в Торецк обаче подсказват, че украинците успяват да задържат руската армия и да не допускат тя да превземе западните покрайнини на града: Играч от втора линия настъпва в Украйна. Русия изригна на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО).