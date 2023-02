20 бързи въпроса към изпълнителката Калина Баткова - K.Lina

Калина Баткова или K.Lina, както е артистичният й псевдоним, сама пише своите текстове и музика, изразява себе си и своите емоции. Стилът й е смес от акустичен поп и класически рок, с ретро елементи. Освен с баща си, когото всички познават, може би най-известният адвокат у нас, K.Lina се гордее и с двамата си дядовци – единият от тях журналист, другият – поет. Майка й също е човек на словото, издател на популярно детско списание.

През 2019 излиза първият й сингъл – “Dream Breaker”, следван през 2020 от романтично-носталгичната “Just One Pic”. Сега идва ред и на новата й песен - “Тhe Movies”, вдъхновена от любовта. Парчето не е фикция - K.Lina се влюбва, докато е в София, заради пандемията и... си остава тук. Оригиналното заглавие е “I fell in Love During A Pandemic”, но тя решава да го промени, защото на всички вече ни е дошло до гуша да слушаме по темата.

В последните години живее, учи и работи в Лондон. Заминава едва на 17, за да учи Бизнес Мениджмънт. Успява да запише паралелно втора бакалавърска степен – Музика, страстта й от дете. Още като малко момиче тя не само пее, но и свири на китара и на пиано. В Лондон К.Lina събира група от колеги в Музикалната Академия и скоро тръгват по участия и то в култови лондонски клубове, между които и Half Moon, в който са дебютирали самите Stones.

Поканихме Калина в рубриката на SofiaLive.bg "20 бързи въпроса", за да разберем какво ще ни отговори:

Опишете най-голямото предизвикателство, което стои в работата ви.

Да си организирам времето добре.

Най-вредният и най-полезният ви навик?

Най-вредният е, че твърде много мисля нещата (така нареченото overthinking). Най-полезният - че пия поне по 2 литра вода на ден.

Ценностите, в които вярвате най-силно?

Да си държиш на думата и да се отнасяш с уважение към останалите.

Как ще обясните това, което правите, на седемгодишно дете?

Пея и пиша песни. Мисля, че лесно биха ме разбрали малките деца - всички те обичат песни.

Пет книги, които са задължителни на лавицата?

“Животът на Пи” на Ян Мартел, “Великият Гетсби” на Скот Фицджералд, “10 Laws of Spiritual Success” на Дийпак Чопра, всички стихосбирки на дядо ми Георги Христов и биографията на другия ми дядо Костадин Батков.

Кое е онова, което все искате да научите и все нямате време?

Да си припомня немския и да свиря на барабани (не че ще имам координацията за това).

Какво се промени в страната към по-добро и какво ви радва тук?

Много чуждестранни инвеститори и бизнеси виждат потенциала за развитие на бизнес в страната ни. Освен близките ми, в България ме радва храната и природата.

Най-важният съвет, който сте пренебрегвал?

Да спра да мисля за хората от миналото ми, които са ме разочаровали.

Ако имахте възможността да съберете петима души от целия свят, на които се възхищавате, и да си кажете няколко думи, кои щяха да бъдат тези личности?

Ако става въпрос за живи: Lady Gaga, Ryan Tedder, Taylor Swift, Oprah Winfrey, Deepak Chopra.

И какво щяхте да ги попитате?

Музиканjите бих питала неща за музика - пътя им към успеха, как пишат песни... Останалите бих ги питала каква им е философията за живота.

Кой ви е по-симпатичен: безотговорният бохем или неспасяемият работохолик?

По-симпатичен би ми бил безотговорният бохем, но от неспасяемият работохолик бих се вдъхновила повече.

Нещото, което ви изкарва извън нерви?

Интересчиите.

Най-хубавият начин за прахосване на времето?

Да гледаш сериал, който вече си гледал. Няма да казвам колко пъти съм гледала “Приятели”.

Да прогнозираме бъдещето като опитен фантаст: какво ни очаква?

Телепортация, надявам се.

Какво никога не прощавате?

Гледам да прощавам, но не забравям.

Градовете, които винаги са в сърцето ви?

Лондон, Флоренция и Лос Анджелис.

Кое е нещото, което ви вълнува най-много в момента?

Музиката.

По какво познавате, че някой е "ваш човек"?

Като е искрен, добронамерен, и весел.

Масова мания, която никога не сте разбирали?

Fidget spinners.

Какво с времето се отказахте да правите?

Да угаждам на всички. Още ми е трудно понякога.

Цитатът, който ви ръководи най-много?

Просто плувай.

Интервю на Илиана Симеонова