Централни банкери изразиха подкрепа за Джером Пауъл

Централни банкери от цял свят изразиха подкрепа за президента на Управлението за федерален резерв (Фед) на САЩ Джером Пауъл, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп засили безпрецедентната си кампания за натиск срещу централната банка. В отговор на заплахите за повдигане на наказателни обвинения срещу ръководството на Фед редица централни банкери, сред които представители на Европейска централна банка ЕЦБ и Bank of England, заявиха, че изразяват пълна солидарност с Пауъл.

Съвместно изявление на банкери

В съвместно изявление, публикувано днес на интернет страниците на участващите институции, централните банкери подчертаха, че „независимостта на централните банки е крайъгълен камък на ценовата, финансовата и икономическата стабилност в интерес на гражданите, на които служим“. „Ето защо е от решаващо значение тази независимост да бъде запазена при пълно зачитане на върховенството на закона и демократичната отчетност“, се посочва още в документа.

Сред подписалите изявлението са президентът на ЕЦБ Кристин Лагард, управителят на Bank of England Андрю Бейли, управителят на Bank of Canada Тиф Маклем, както и генералният директор на Банка за международни разплащания Пабло Ернандес де Кос.

Разследването срещу Пауъл

Американските прокурори започнаха наказателно разследване срещу Пауъл във връзка с ремонта на централата на Фед на стойност около 2,5 млрд. долара. Този ход допълнително изостри напрежението между администрацията на Тръмп и централната банка.

Пауъл, който доскоро омаловажаваше конфликта с президента, определи разследването като претекст, насочен към ограничаване на независимостта на регулатора при определянето на паричната политика. Той обвини Тръмп, че се стреми да упражнява контрол върху решенията за лихвените проценти, след като в продължение на месеци президентът настояваше, че те са твърде високи.

Още преди изявлениета ролята на Фед и на американския долар като ключови опори на глобалната финансова система вече пораждаше притеснения сред някои централни банкери.

Управителят на Bank of Canada Тиф Маклем заяви още в понеделник, че дава „пълната си подкрепа“ за Пауъл, като подчерта, че той "олицетворява най-доброто в публичната служба“.

Президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел заяви тази седмица, че независимостта на централната банка е "предпоставка за ценова стабилност и ценен актив“. "На този фон последните събития в САЩ по отношение на президента на Управлението за федералния резерв са повод за загриженост“, добави той.

Президентът Тръмп многократно е призовавал за агресивно понижаване на лихвените проценти, като твърди, че Фед трябва да действа за подобряване на достъпността на жилищата и за намаляване на разходите по държавния дълг. В интервю за Ен Би Си Нюз Тръмп отрече да е запознат с разследването на Министерството на правосъдието срещу централната банка.