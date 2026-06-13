“СпейсЕкс“ с рекорд на борсата, Илон Мъск вече е трилионер (ВИДЕО)

Космическата компания “СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск направи силен дебют на Нюйоркската фондова борса, след като акциите ѝ поскъпнаха с над 19 на сто спрямо емисионната цена от 135 долара. Първата сделка бе сключена при цена от 150 долара за акция, а по време на сесията книжата достигнаха връх от 176,52 долара. В края на търговията акциите затвориха при равнище от 161,11 долара, което оцени компанията на около 2,1 трилиона долара, изчислява Ройтерс, цитирана от БТА. Така “СпейсЕкс“ се нареди сред най-високо оценяваните публични компании в САЩ, изпреварвайки “Мета Платформс“ (Meta Platforms), “Джей Пи Морган Чейс“ (JPMorgan Chase) и “Тесла“ (Tesla). Пред нея по пазарна капитализация остават компании като “Енвидиа“ (Nvidia), “Алфабет“ (Alphabet) и “Епъл“ (Apple).

Още: До часове Илон Мъск може да е първият трилионер в света

Публичното предлагане на “СпейсЕкс“ е най-голямото в историята на капиталовите пазари. Компанията набра 75 милиарда долара чрез продажбата на около 555,6 милиона акции, като подобри досегашния рекорд на “Сауди Арамко“ (Saudi Aramco), която през 2019 г. привлече 29 милиарда долара.

Мъск притежава над 1,1 трилиона долара

Силното представяне на акциите предизвика и рязко увеличение на богатството на основателя и главен изпълнителен директор Илон Мъск. Според оценки на списание “Форбс“ неговото състояние вече надхвърля 1,1 трилиона долара.

Мъск притежава приблизително 40 процента от капитала на “СпейсЕкс“, а стойността на този дял след борсовия дебют надхвърля 800 милиарда долара. Към него се прибавят участието му в “Тесла“ и други негови компании. Благодарение на акции с разширени права на глас той запазва контрол върху над 80 процента от гласовете в компанията.

Още: Най-голямото IPO в историята: SpaceX привлече 75 млрд. долара

Основният бизнес на “СпейсЕкс“ остава космическата програма и услугата за сателитен интернет “Старлинк“ (Starlink), която генерира най-голямата част от приходите на компанията. В последните години Мъск интегрира в структурата на компанията и разработките в областта на изкуствения интелект чрез “ексЕйАй“ (xAI), както и социалната платформа „Екс“ (X).

Инвеститорите залагат, че бъдещият растеж ще бъде подкрепен не само от космическите технологии, но и от приложенията на изкуствения интелект, включително проекти за изграждане на центрове за обработка на данни в космоса.

Компанията остава под натиск

Снимка Getty Images

Още: "Старлинк" отново функционира след срив в мрежата тази сутрин

Въпреки ентусиазма на пазарите финансовите резултати на компанията остават под натиск. През миналата година “СпейсЕкс“ отчете загуба от близо 5 милиарда долара. Само през първото тримесечие на тази година нетната загуба достигна 4,28 милиарда долара при приходи от около 4,7 милиарда долара. Основна причина остават високите инвестиции в разработването на тежкотоварната ракета “Старшип“ (Starship).

Според анализатори успешният дебют на “СпейсЕкс“ може да отвори пътя към нова вълна от мащабни първични публични предлагания в сектора на изкуствения интелект, включително на “ОупънЕйАй“ (OpenAI) и “Антропик“ (Anthropic).

Пазарни участници обаче предупреждават, че привличането на толкова голям обем капитал към една компания може временно да пренасочи средства от други технологични акции. В петък книжата на няколко космически компании, сред които “Рокет Лаб“ (Rocket Lab), “Интуитив Машинс“ (Intuitive Machines) и “Планет Лабс“ (Planet Labs), поевтиняха с между 7 и 10 процента.

Още: NASA SpaceX Crew-5 се приземи след 5-месечна мисия