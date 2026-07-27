Еврото започна новата седмица с две преминавания през психологическа граница

След като курсът на еврото завърши миналата седмица под психологическата граница от 1,14 и падна чак до 1,1387 спрямо щатския долар, единната европейска валута започва новата седмица със скок над тази граница, стигайки до 1,141. С течение на деня курсът отново започна да се колебае и пак слезе под 1,14 спрямо американската валута. Така продължава тенденцията с постоянни пикове и спадове.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 27 юли, за 1,1399 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт.

Още: Еврото мина психологическа граница и стигна курс, невиждан от месец

Европейската централна банка определи на 24 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1377 щатски долара, което е спад спрямо предходното отчетено ниво от 1,1392 на 23 юли.

Снимка: ЕЦБ

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1474 щатски долара.

Още: Бетовен, Да Винчи или Мария Калас: Еврото с нов дизайн, гласувайте за своя фаворит (СНИМКИ)

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.