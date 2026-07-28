Еврото изненада пазарите

Курсът на еврото остана без измненение спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1372 долара за едно евро. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1389 долара спрямо 1,1377 долара в петък. Още: Еврото започна новата седмица с две преминавания през психологическа граница

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1474 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

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Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.