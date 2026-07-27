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Йотова кани "Продължаваме промяната" на среща за ветото върху бюджет 2026

27 юли 2026, 16:45 часа 671 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Йотова кани "Продължаваме промяната" на среща за ветото върху бюджет 2026

Президентът Илияна Йотова покани представители на парламентарната група на "Продължаваме промяната" на среща във връзка с искането за налагане на вето върху Бюджет 2026.

Разговорът е насрочен за вторник, 28 юли, от 16:00 часа.

Поканата идва, след като петицията на "Продължаваме промяната" с призив президентът да върне бюджета за ново обсъждане събра над 32 400 подписа само за няколко дни. Още: "Тя не ни предаде и ние няма да я предадем": БСП подкрепи Йотова за президент (ВИДЕО)

От формацията посочват, че част от текстовете в закона създават риск от ограничаване на социални права на граждани, без те да са извършили каквото и да било нарушение.

Сред мотивите за исканото вето е и промяната в начина на определяне на минималното възнаграждение на магистратите, което според ПП вече ще зависи от размера на депутатските заплати. Още: ГЕРБ зове за обща дясна кандидатура за президент и чака вето за бюджета

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От "Продължаваме промяната" настояват държавният глава да върне Бюджет 2026 и заради отхвърлени предложения, свързани с данъчни облекчения за млади семейства, компенсации за работещите майки, възнагражденията на здравните специалисти и други социални мерки.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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