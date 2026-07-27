Кредитите за домакинствата скочиха с 21% за година

Кредитите за домакинствата, отпуснати от българската банкова система, нарастват с 21 на сто на годишна база до 31,545 млрд. евро към края на месец юни тази година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). Размерът на заемите бележи увеличение в номинално изражение от близо 5,5 млрд. евро през последните 12 месеца, предава БТА. За сравнение, към края на първото полугодие на миналата година заемите за домакинствата у нас възлизаха на 26,07 млрд. евро.

Още: Рязко затягане на условията за кредитиране за бизнеса в еврозоната

60% от кредитите са жилищни

Близо 60 процента от кредитите, отпуснати на домакинствата у нас, представляват жилищни заеми. Към края на юни те достигат 18,682 млрд. евро, като нарастват с 26,4 на сто на годишна база.

Темпът на растеж се запазва на приблизително същото ниво спрямо предходния месец, когато бе отчетен годишен ръст от 26,6 на сто.

Обемът на кредитите за жилище е нараснал с близо 4 млрд. евро за последната година, тъй като в края на юни 2025 г. размерът им достигаше 14,785 млрд. евро.

Снимка: БГНЕС

Потребителските кредити у нас достигат 11,844 млрд. евро към края на юни, като нарастват с 14,8 на сто на годишна база или с около 1,5 млрд. евро.

Още: Евро парадоксът "богата държава - задлъжнели домакинства": Къде са българите и живеем ли над възможностите си

В общия размер на заемите на домакинствата влизат още т.нар. други кредити и овърдрафт, които са на обща стойност от около 1 млрд. евро към края на юни тази година.

Кредитите на нефинансовия бизнес достигат 28,815 млрд. евро към края на юни, като нарастват с 12,1 на сто на годишна база. Заемите за финансовите предприятия бележат годишен ръст от 11,9 на сто до 5,081 млрд. евро.

Общият размер на кредитите на неправителствения сектор у нас възлиза на 65,44 млрд. евро, което се равнява на 52,5 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. За година те са нараснали с 16,2 на сто.

Още: За семейните харчове и тези на държавата