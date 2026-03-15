16-годишен блести при шампионска победа на Арсенал, грешки на Сити и Челси (Резултати)

Арсенал постигна една от онези т.нар. "шампионски" победи. "Артилеристите" надвиха драматично Евертън с 2:0 в двубой от 30-ия кръг на Висшата лига. В 89-ата минута Джордан Пикфорд излезе неразчетено при центриране, като топката мина зад гърба му, Педро Хинкапие я подаде, а Виктор Гьоркереш вкара на празна врата. Дълбото в добавеното време 16-годишният тийнейджър Макс Дауман реализира при контраатака, след като стражът на "карамелите" се бе включил в атака за корнер. Така Арсенал вече има 9 точки преднина пред Манчестър Сити на върха на класирането.

"Гражданите" направиха още една грешна стъпка в борбата за първото място. Те завършиха наравно 1:1 в гостуването си на Уест Хям. Лондончани се добраха до точката и запазиха шансове за оставане в елита, прекъсвайки серия от седем поредни загуби срещу този съперник. Бернардо Силва с техничен прехвърлящ шут даде аванс за гостите в 31-вата минута. Малко по-късно "чуковете" изравниха. Константинос Мавропанос засече с глава центриране на Боуен.

Нюкасъл пък победи Челси с 1:0 в Лондон. Антъни Гордън вкара за "свраките" още в 18-ата минута след асистенция на Джоузеф Уилък. "Сините" направиха почти всичко възможно през втората част, за да изравнят, но не успяха да стигнат поне до точка. Челси остава извън Топ 4 като има 48 точки, Нюкасъл е девети с 42.

Резултати от 30-ия кръг на Висшата лига

Бърнли - Борнемут 0:0

Съндърланд - Брайтън 0:1

Арсенал - Евертън 2:0

Челси - Нюкасъл 0:1

Уест Хям - Манчестър Сити 1:1