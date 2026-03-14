9 от Байерн Мюнхен не се дадоха на Леверкузен в епичен трилър с 3 отменени гола

Байер Леверкузен и Байерн Мюнхен си спретнаха зрелищен трилър в двубой от 26-ия кръг на Бундеслигата. На "Бай Арена" двата отбора завършиха 1:1. Алейш Гарсия изведе "аспирините" рано-рано напред в резултата. През втората част Луис Диас възстанови паритета. В хода на срещата баварците получиха два червени картона. Освен това два техни гола не бяха признати. Такава беше съдбата и на едно попадение на "аспирините".

Байерн Мюнхен и Леверкузен не се победиха

Още в шестата минута Леверкузен откри. Шик намери Гарсия, чийто изстрел с помощта на рикошет се оплете в мрежата. Гостите отвърнаха с два пропуска на Джаксън. В 27-ата минута гол на Та бе отменен заради игра с ръка. Към края на полувремето Нико Джаксън бе изгонен с директен червен картон след намеса на ВАР.

→ 6’: Bayer Leverkusen 1–0 Bayern Munich

→ 42’: Nicolas Jackson is SENT OFF 🟥

→ 69’: Bayer Leverkusen 1–1 Bayern Munich

→ 84’: Luis Díaz is SENT OFF 🟥



В 63-тата минута Хари Кейн си помисли, че е изравнил, но ВАР видя негова игра с ръка, което засенчи радостта му, а резултатът остана непроменен. Все пак малко по-късно Диас се възползва от пас на Олисе за 1:1. В 84-тата минута голмайсторът на Байерн получи втори жълт картон за симулация и пое предварително към съблекалните. В добавеното време попадение на Хофман не бе признато.

Баварците остават на върха с 67 точки, но вече на девет пред Борусия Дортмунд. "Жълто-черните" победиха Аугсбург с 2:0. Карим Адейеми откри в 13-ата минута, Лука Реджани направи 2:0 след час игра. Леверкузен е шести с 45 пункта.

ОЩЕ: Бъдещата му жена го спаси от "Саддам Хюсеин", той подписа с Левски, но стана легенда на ЦСКА