Лайфстайл:

9 от Байерн Мюнхен не се дадоха на Леверкузен в епичен трилър с 3 отменени гола

14 март 2026, 19:03 часа 525 прочитания 0 коментара
9 от Байерн Мюнхен не се дадоха на Леверкузен в епичен трилър с 3 отменени гола

Байер Леверкузен и Байерн Мюнхен си спретнаха зрелищен трилър в двубой от 26-ия кръг на Бундеслигата. На "Бай Арена" двата отбора завършиха 1:1. Алейш Гарсия изведе "аспирините" рано-рано напред в резултата. През втората част Луис Диас възстанови паритета. В хода на срещата баварците получиха два червени картона. Освен това два техни гола не бяха признати. Такава беше съдбата и на едно попадение на "аспирините".

Байерн Мюнхен и Леверкузен не се победиха

Още в шестата минута Леверкузен откри. Шик намери Гарсия, чийто изстрел с помощта на рикошет се оплете в мрежата. Гостите отвърнаха с два пропуска на Джаксън. В 27-ата минута гол на Та бе отменен заради игра с ръка. Към края на полувремето Нико Джаксън бе изгонен с директен червен картон след намеса на ВАР.

В 63-тата минута Хари Кейн си помисли, че е изравнил, но ВАР видя негова игра с ръка, което засенчи радостта му, а резултатът остана непроменен. Все пак малко по-късно Диас се възползва от пас на Олисе за 1:1. В 84-тата минута голмайсторът на Байерн получи втори жълт картон за симулация и пое предварително към съблекалните. В добавеното време попадение на Хофман не бе признато.

Баварците остават на върха с 67 точки, но вече на девет пред Борусия Дортмунд. "Жълто-черните" победиха Аугсбург с 2:0. Карим Адейеми откри в 13-ата минута, Лука Реджани направи 2:0 след час игра. Леверкузен е шести с 45 пункта.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Бундеслига Байер Леверкузен
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес