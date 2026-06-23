Беше герой у нас, закриха отбора му, а сега води страната си на Световното

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече има своите отпаднали отбори. Един от тях е този на Хаити, който загуби първите си два мача - с 0:1 от Шотландия и с 0:3 от Бразилия. Това е едва второто класиране на хаитяните, като в първото си през 1974 г., те отново отпаднаха в групите. Тогава записаха три загуби - от Италия, Полша и Аржентина. Но на Мондиал 2026 има и българска следа в отбора на Хаити. Вратарят и капитан на тима Джони Пласид изигра два сезона във вече закрития Царско село.

Джони Пласид спаси Царско село от изпадане

Джони Пласид пристигна в България през есента на 2019 г. Два месеца по-рано той остана без отбор, след като игра за английския Олдхам Атлетик. Той се присъедини към Царско село със свободен трансфер и веднага заигра като титуляр. Тогава "царете" бяха на косъм от изпадане, но Джони Пласид запази "суха мрежа" във финалния плейоф и след победа с 2:0 над Септември София, Царско село се спаси. Равносметката на Пласид беше 20 изиграни мача, в които допусна 29 гола и запази 7 сухи мрежи. Статистиката не е впечатляваща, но геройството дойде в най-важния момент.

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Царско село беше далеч от изпадане във втория сезон на Пласид

Единственият пълен сезон на Джони Пласид у нас беше 2020/21. Тогава той игра само в Първа лига, като пропусна единствено 4 мача. И така, след 28 изиграни срещи, в някои от които беше капитан, 33 допуснати гола и 7 запазени "сухи мрежи", Пласид и Царско село дори не попаднаха в групата на изпадащите в плейофите. "Царете" завършиха девети, далеч от опасността да се озоват във Втора лига.

Джони Пласид си тръгна тоно преди да закрият Царско село, а сега е на Световното

Така приключи приказката на Джони Пласид в Царско село. През лятото на 2021 г. той смени България с Франция и премина в Бастиа със свободен трансфер. А Царско село беше закрит през 2022 г. Вратарят играе в Бастиа и до днес, като се наслаждава на последните си години от футболната му кариера. А това лято е още по-специално за него. Той изведе Хаити с капитанската лента на първо световно първенство от 1974 г. насам. Хаитяните може да отпаднаха, но Джони Пласид не остана незабелязан. Той впечатли както със здравия си вид, така и със сърцето си извън терена.

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Johnny Placide, the Haitian goalkeeper, swapped jerseys with Vinícius Jr at the end of the match against Brazil 👕🤝🏾



…he then ran to the other side of the field to give it to his son.



𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫 🥹❤️ pic.twitter.com/xUiqb2m9Y6 — Pulse & Passion (@AugustineO0z) June 22, 2026

Пласид впечатли както на, така и извън терена

След мача срещу Бразилия, приключил при резултат 3:0 в полза на "селесао", Пласид размени фланелката си с тази на Винисиус Жуниор и веднага изтича при сина си, за да му я подари. Капитанът на Хаити вече обяви, че се оттегля от националния отбор след мача с Мароко, който ще е последен за тима на Мондиал 2026. Но със сигурност остави следа както в българския футбол, така и на Световното първенство.