Спорт:

Беше герой у нас, закриха отбора му, а сега води страната си на Световното

23 юни 2026, 21:00 часа 473 прочитания 0 коментара

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече има своите отпаднали отбори. Един от тях е този на Хаити, който загуби първите си два мача - с 0:1 от Шотландия и с 0:3 от Бразилия. Това е едва второто класиране на хаитяните, като в първото си през 1974 г., те отново отпаднаха в групите. Тогава записаха три загуби - от Италия, Полша и Аржентина. Но на Мондиал 2026 има и българска следа в отбора на Хаити. Вратарят и капитан на тима Джони Пласид изигра два сезона във вече закрития Царско село.

Джони Пласид спаси Царско село от изпадане

Джони Пласид пристигна в България през есента на 2019 г. Два месеца по-рано той остана без отбор, след като игра за английския Олдхам Атлетик. Той се присъедини към Царско село със свободен трансфер и веднага заигра като титуляр. Тогава "царете" бяха на косъм от изпадане, но Джони Пласид запази "суха мрежа" във финалния плейоф и след победа с 2:0 над Септември София, Царско село се спаси. Равносметката на Пласид беше 20 изиграни мача, в които допусна 29 гола и запази 7 сухи мрежи. Статистиката не е впечатляваща, но геройството дойде в най-важния момент.

Още: Ерлинг Холанд "развя бялото знаме" и обяви шампиона на Мондиал 2026

Джони Пласид

Царско село беше далеч от изпадане във втория сезон на Пласид

Единственият пълен сезон на Джони Пласид у нас беше 2020/21. Тогава той игра само в Първа лига, като пропусна единствено 4 мача. И така, след 28 изиграни срещи, в някои от които беше капитан, 33 допуснати гола и 7 запазени "сухи мрежи", Пласид и Царско село дори не попаднаха в групата на изпадащите в плейофите. "Царете" завършиха девети, далеч от опасността да се озоват във Втора лига.

Джони Пласид си тръгна тоно преди да закрият Царско село, а сега е на Световното

Така приключи приказката на Джони Пласид в Царско село. През лятото на 2021 г. той смени България с Франция и премина в Бастиа със свободен трансфер. А Царско село беше закрит през 2022 г. Вратарят играе в Бастиа и до днес, като се наслаждава на последните си години от футболната му кариера. А това лято е още по-специално за него. Той изведе Хаити с капитанската лента на първо световно първенство от 1974 г. насам. Хаитяните може да отпаднаха, но Джони Пласид не остана незабелязан. Той впечатли както със здравия си вид, така и със сърцето си извън терена.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Доскорошният №1 се преклони пред Меси: Поздравления, шампионе!

Пласид впечатли както на, така и извън терена

След мача срещу Бразилия, приключил при резултат 3:0 в полза на "селесао", Пласид размени фланелката си с тази на Винисиус Жуниор и веднага изтича при сина си, за да му я подари. Капитанът на Хаити вече обяви, че се оттегля от националния отбор след мача с Мароко, който ще е последен за тима на Мондиал 2026. Но със сигурност остави следа както в българския футбол, така и на Световното първенство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Царско село Световно първенство по футбол 2026 Хаити отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес